14. November 2018, 21:29 Uhr Kammermusik im Rathaus Max Meis und mehr

Das Rathauskonzert des Kulturvereins Grafing am Sonntag, 18. November, um 19 Uhr wird von Max Meis aus Grafing, Stimmführer im Münchener Kammerorchester, und anderen Mitgliedern dieses Ensembles gestaltet. Ein weiterer Grafinger, der junge Klarinettist Adam Ambarzumjan, wird sein Debüt in dieser Reihe geben. Auf dem Programm steht zunächst ein Terzetto von Antonín Dvořák, das bestens geeignet ist, in die Kammermusik einzuführen: Es war als Hausmusik gedacht, ist aber keinesfalls anspruchslos. Als zweite Komposition gelangt Carl Maria von Webers Klarinettenquintett op. 34, B-Dur zur Aufführung, das die weite Klangskala des Instruments zur Geltung bringt. Außerdem wird Johannes Brahms berühmtes h-Moll Klarinettenquintett op. 15 zu hören sein - eine der anspruchsvollsten Herausforderungen für diese Besetzung. Karten gibt es bei der Kanzlei Haenisch unter (08092) 310 25, bei der Buchhandlung Braeuer, der Bücherstube Slawik und an der Abendkasse. Schüler und Studenten zahlen lediglich drei Euro.