26. November 2018, 22:03 Uhr Kammerkonzert im Martinstadl Die Fülle des Lebens

Vadim Gluzman und Evgeny Sinaiski mit Prägnanz und Herz

Von Rita Badeker, Zorneding

Gleich der erste Ton der Geige in Arvo Pärts Komposition "Spiegel im Spiegel" von 1978 geht unter die Haut. Vadim Gluzman streicht mit Bedacht und Zartgefühl, setzt den Bogen so behutsam auf die Saiten, als wären sie zerbrechlich wie Glas. Der Komponist, dessen Werk das letzte Kammerkonzert des Jahres im Zornedinger Martinstadl einleitet, besitzt tatsächlich gläsernen Charakter.

Während Gluzmans Duopartner, der gebürtige Sankt Petersburger Pianist Evgeny Sinaiski, im unerschütterlichen Gleichmaß eines Metronoms Dreiklangfiguren mit sich wiederholenden "Glockenschlägen" spielt, hat die Geige vier langsame Tonfolgen, die, jeweils im Wechsel, auf das "a" zulaufen und wieder wegführen. Jedes Mal kommt dabei ein neuer Ton hinzu. Die beiden weltweit agierenden Musiker gestalten dieses kurze, gleichsam geometrisch angelegte Stück fast so mechanisch wie ein Uhrwerk. Und erzeugen dabei eine vibrierende Spannung, die auch dem besonderen Klang der Violine geschuldet ist.

Gluzmans Violine, die Stradivari von 1690 des Geigenvirtuosen Leopold Auer, besitzt den dunklen, vollen, bisweilen etwas rauen Klang einer alten Seele, in deren Gesang die Fülle des Lebens mitschwingt. Zu denken, das schon Tschaikowsky das Instrument hörte, während er komponierte, sei eine Inspiration für ihn gewesen, hat der 1973 in der Ukraine geborene Gluzman der Zeit gesagt. Um eine solche Violine zum Singen zu bringen, muss man allerdings auch ein Geiger wie er sein, virtuos in der Bogentechnik, ernst, übergenau und dazu ebenso diszipliniert wie leidenschaftlich in der Gestaltung.

Diese Eigenschaften, die sich der Musiker unter anderem durch harten Drill bei der Ausbildung in der damaligen Sowjetunion erworben hat, kommen in der folgenden Violinsonate in Es-Dur von Richard Strauss zum Tragen. Hier wetteifern zwei äußerst komplexe, facettenreiche Stimmen miteinander, was eine haarfeine Abstimmung zwischen Geiger und Pianist erfordert, in die beide schnell hineinfinden. In dem Werk des 23-jährigen Strauss klopft im ersten und dritten Satz mit herrischer Geste Don Juan, eine spätere Tondichtung von Strauss, an die Tür. Doch auch zarte Melodik, emotionale Wucht und andere komplexe Klangzauberei verursachen Gänsehaut. Sinaiski, ebenfalls 1973 geboren, Professor für Kammermusik an der Musikhochschule Wien, ist auch in diesem Stück ein souveräner Partner, der seine solistischen Qualitäten ausspielt.

Einen Ausflug in die Barockzeit, allerdings aus der Feder von Igor Strawinsky, unternimmt das Duo mit der "Suite italienne". Die barocke Vorlage von Giovanni Battista Pergolesi ist erkennbar, doch zweigte Strawinsky immer wieder ab in neuere Klangwelten, in Dissonanzen, einen Marschrhythmus, in typische Motive der "Zigeunergeige". Auch hier fällt wieder auf, wie präzise und diszipliniert das Duo musiziert, bei der Einleitung etwa, einem kecken Allegro moderato, lässt es sich zu nichts hinreißen, was nicht dorthin gehört. Bei der Tarantella ist es dann vorbei mit der Contenance; hier ist Raserei auf beiden Instrumenten angesagt, glutvolles, virtuoses Musizieren, ein Tanz des Bogens und der Hände auf den Tasten. Dass Gluzman dazu auch mal mit dem Fuß aufstampft, zeigt, wie intensiv er in dieser Musik lebt.

Bei der Aufführung der wunderschönen Suite "Baal Shem" von Ernest Bloch aus dem Jahr 1923 wird die Musik zur Hingabe. Das Werk ist mit "Drei Bilder aus dem Chassidischen Leben" überschrieben. Bild eins mit seiner aufwühlenden Aussage heißt "Vidui", Bußgebet, und zeugt von tiefer Frömmigkeit. Bild zwei, "Nigun", was so viel heißt wie "Melodie", erinnert an Motive aus der jiddischen Musik mit all ihrer Tiefe und Wehmut; und das "Simchas Torah" (Fest der Thorafreunde) ist ganz Jubel, Tanz, Freude. Alle Stücke an diesem Abend sind zu bejubeln, dieses allerdings bildet einen Höhepunkt des Vortrags.

In Abänderung des Programms kommt nicht die Konzertparaphrase zu Rossinis "Figaro" von Mario Castelnuovo-Tedesco zur Aufführung, sondern - sehr viel passender - Maurice Ravels "Tzigane" von 1922. Nach einem fulminanten Geigensolo gibt das Duo einmal mehr ein Beispiel seiner hohen instrumentalen und interpretatorischen Kunst, seines musikalischen Temperaments. Und weil es so schön ist, und der Applaus so heftig, folgen noch zwei wundervolle Zugaben: eine witzige Polka von Alfred Schnittke und die "Gypsy Caprice", Wiener Art, von Fritz Kreisler. Ein Konzertabend, der lange im Gedächtnis bleibt.