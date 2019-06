26. Juni 2019, 22:27 Uhr Kammerkonzert Festliche Trompeten

Die katholische Wallfahrtskirche Sankt Ottilie in Möschenfeld ist nicht nur als Sehenswürdigkeit bekannt, sondern hat sich auch als Geheimtipp für reizvolle Kammerkonzerte einen Namen gemacht. So ist dort am Sonntag, 30. Juni, im Konzertzyklus Bach and more festliche Musik für zwei Trompeten und Orgel zu hören, die die Schönheit der Barockkirche in idealer Weise ergänzt. Matthias Gerstner, im Landkreis bekannter Kirchenmusiker und Organist, spielt mit den beiden Trompetern Konrad Müller und Leonhard Braun ausgesuchte Werke der Barockzeit, etwa von Pezel, Bach, Corelli und Vivaldi. Karten im Vorverkauf gibt es bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, beim Buchladen in Vaterstetten, bei der AP-Buchhandlung in Baldham und der Papeterie Löntz in Baldham, Restkarten an der Abendkasse. Konzertbeginn ist um 19 Uhr.