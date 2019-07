1. Juli 2019, 21:41 Uhr Kammerkonzert am Sonntag Vivaldis Hit in Sankt Aegidius

Bereits kommendes Wochenende wird "Bach & more" fortgesetzt: Am Sonntag, 7. Juli, führt der Leiter der Reihe Matthias Gerstner an der Orgel zusammen mit Studierenden der Musikhochschule München eines der populärsten Werke von Antonio Vivaldi auf: "Die Vier Jahreszeiten". Das Kammerkonzert in der katholischen Kirche Sankt Aegidius in Keferloh beginnt um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es beim Buchladen in Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz oder bei der AP-Buchhandlung in Baldham, bei Schreibwaren Willerer in Haar sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding.