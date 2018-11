1. November 2018, 21:47 Uhr Kabarett Verbale Arschbombe

Schon als wir noch Spermien waren, ging es einzig und allein darum, der Allererste zu sein. Und kaum raus, im echten Leben, geht das Wettstrampeln erst so richtig los. Doch muss das sein? "Freischwimmer" heißt das Programm von Chris Boettcher, mit dem der bayerische Komiker am Sonntag, 4. November, in Oberpframmern zu Gast ist. In der Ankündigung heißt es: "Boettcher schert aus im stromlinienförmigen Wasserballett. Seine Parodien und Comedy-Songs sind die Arschbombe beim Seniorenschwimmen, die Haifischflosse im Kinderbecken. Überraschend und bayerischfrech, unglaublich vielseitig und musikalisch!" Der Radio-Komiker ("Lothar &Franz", "Fränglisch mit Loddar") und Comedy-Hitproduzent ("Zehn Meter geh", "In der Pubertät", "Bonjour la France") tourt seit März mit seinem neuen Liveprogramm durch die Lande. Die Veranstaltung des TSV Oberpframmern in der Mehrzweckhalle beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es bei der örtlichen Raiffeisen-Volksbank unter (08092) 70 16 35 oder an der Abendkasse. Der Einlass beginnt um 18 Uhr.