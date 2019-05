20. Mai 2019, 21:48 Uhr Kabarett und Musik in Ebersberg Tickets für den Herbst

Altes Kino startet an diesem Dienstag seinen Vorverkauf

Die Frühjahrssaison im Alten Kino neigt sich ihrem Ende zu, da startet bereits der Vorverkauf für den Herbst. Von diesem Dienstag, 21. Mai, an sind Tickets erhältlich für elf Veranstaltungen, die von September bis Januar in der Ebersberger Kleinkunstbühne stattfinden.

Den Auftakt in die neue Saison macht am Samstag, 28. September, "Schlachthof"-Gastgeber Michael Altinger mit der Vorpremiere zu seinem neuen Programm "Schlaglicht". Ihm folgen der steiermärkische Dadaist Alf Poier mit "Humor im Hemd" am Freitag, 4. Oktober, der diplomierte und vielfach ausgezeichnete Puppenspieler Michael Hatzius mit "Echsoterik" am Samstag, 5. Oktober, das Duo Notenlos mit seinem "Wunschkonzert" am Samstag, 16. Oktober, der Gelsenkirchener Schalke-Fan HG Butzko mit "echt jetzt" am Freitag, 22. November, der Oberammergauer Akkordeonist Maxi Pongratz mit einem "Kofelgschroa Solo" am Samstag, 23. November, der bayerische Poetry-Slammer Bumillo mit "Die Rutsche rauf" am Freitag, 29. November, der niederösterreichische Senkrechtstarter Christoph Fritz mit "Das Jüngste Gesicht" am Samstag, 30. November, Rudi Zapf & Freunde mit einem "Weltweihnachtskonzert" am Donnerstag, 12. Dezember, Grundschullehrerin Christine Eixenberger mit "Fingerspitzenlösung" am Freitag, 17. Januar, und "Heute-Show"-Satirikerin Christine Prayon mit "Abschiedstour" am Freitag, 24. Januar. Außerdem geht eine Zusatzvorstellung der "Bayerischen Rauhnacht" von Schariwari am Sonntag, 5. Januar, im Alten Speicher in den Vorverkauf.

Bereits jetzt sind außerdem Karten zu haben für die Herbst-Veranstaltungen im Alten Speicher: die BR-Aufzeichnungen mit Helmut Schleich und Luise Kinseher am Freitag und Samstag 11. und 12. Oktober, für "Anstalts"-Gastgeber Max Uthoff am Donnerstag, 24. Oktober, den früheren Musiklehrer Hans Klaffl am Samstag, 26. Oktober, Multitalent Sissi Perlinger am Samstag, 23. November, die "Bayerische Rauhnacht" am Freitag und Samstag, 29. und 30. November, Maibock-Redner Django Asül am Montag, 2. Dezember, und das Familienkonzert mit Heinrich Klug am Sonntag, 8. Dezember.

Der Vorverkauf für den Herbst startet an diesem Dienstag, 21. Mai, um 10 Uhr. Die Tickets gibt's im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers.