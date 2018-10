21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Kabarett Symptome zum Mitnehmen

Ludwig Müller, Schöpfer legendärer Wortwitznummern, kennt man als Vorsitzenden der Freunde des Schüttelreims. In seinem neuen Programm "Absolute Weltklapse - eine Einweisung" wirft er einen humorvollen und sachkundigen Blick auf unser wichtigstes Körperteil: die Psyche. Am Mittwoch, 24. Oktober, ist er damit im Anzinger Weinbeisser zu Gast: "Man weiß zwar nicht genau, wo die Psyche sitzt, aber haben Sie Ihre schon mal testen lassen? Hat Ihnen schon mal jemand einen Dachschaden attestiert? Fragen Sie sich manchmal selber, ob Sie noch ganz dicht sind? Oder nehmen Sie schon heimlich Pillen? Wenn nicht: keine Sorge! Wenn Sie ein handfestes Symptom mit nach Hause nehmen wollen, ist an diesem Abend bestimmt was für Sie dabei!" Einlass ist von 18 Uhr an, die Vorstellung beginnt um 20.30 Uhr. Reservierung per Mail an derweinbeisser@t-online.de.