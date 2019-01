6. Januar 2019, 21:54 Uhr Kabarett Stefan Otto zeigt sein Jubiläumsprogramm

Seit fast 15 Jahren steht der niederbayerische Kabarettist Stefan Otto auf der Bühne, im Internet sind seine Clips längst Kult. Wer Otto nun einmal selbst auf der Bühne erleben möchte, hat am Donnerstag, 10. Januar, in Markt Schwaben die Gelegenheit dazu. Im Unterbräu zeigt er sein Programm "Ois dabei". Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bereits von 19 Uhr an. Tickets gibt es bei Königer Reisen in Landsham, Foto Daschner in Poing und Markt Schwaben, bei Schreibwaren Schiegl in Markt Schwaben, bei der Reiselounge in Anzing, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.