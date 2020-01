Viel Musik und Spaß, aber auch Tiefgründigkeit ohne erhobenen Zeigefinger: Das bieten Eva Petzenhauser und Stefan Wählt. Sie hört auch auf den Namen "Tschackeline Nullinger" und hat als bayerisches "Oschnputtl" jahrelang Erbsen gezählt. Er hat alle Programme für das Kabarettduo Da Bertl und i geschrieben und lustige, preisgekrönte Telefonwarteschleifen inszeniert. Gemeinsam beschreiben Petzenhauser und Wählt in Liedern und Szenen "Menschlichkeiten", wie sie jeder kennt. Mit einem Schuss Selbstironie und einer Dosis Übertreibung servieren sie ihr Programm "g'essn wird dahoam" am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle Grafing. Da geht es um die bayerische Lebensform und darum, ob jene mit Blick auf ihre Vergangenheit in der Gegenwart noch eine Zukunft hat. Wie steht es um die Weisheiten unserer Vorfahren? Kommt auch heute von nix immer noch nix, obwohl der Nachbar aus wesentlich weniger scheinbar doch mehr gemacht hat? Frisst der Teufel in der Not wirklich Fliegen, wenn er sich eine Pizza bestellen kann, und hat das letzte Hemd deshalb keine Taschen, weil man auch im Jenseits längst bargeldlos bezahlen kann? Karten gibt es bei den Buchhandlungen in Grafing, Assling und Kirchseeon, unter (0871) 451 32 oder online unter www.konzertbuero-landshut.de.