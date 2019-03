25. März 2019, 22:14 Uhr Kabarett in Ebersberg Rückblick auf die Zukunft

Horst Evers hat alle Preise eingeheimst, die ein deutscher Kabarettist gewinnen kann. Er füllt mit seinen Leseshows große Säle und TV-Studios. Am Donnerstag und Freitag, 28./29. März, ist er mit seinem Programm "Früher war ich älter" zu Gast im Alten Kino. Horst Evers liest, ruft, dröhnt, zischt und wummert seine Geschichten heraus. Auch dieses Mal geht es ums Ganze, und so liefert er einen Abend lang Antworten auf die ewigen Fragen der Menschheit: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Ist das weit? Muss ich da mit? Es ist ein Rückblick auf die Zukunft. Also die, mit der man vielleicht mal gerechnet hätte - denn schließlich wissen wir alle nicht, welche Vergangenheit uns erwartet, wenn wir schon bald auf das Demnächst zurückschauen. "Mit seiner grotesken Weltsicht gelingt es ihm immer wieder, die Wirklichkeit auszutricksen", hieß es über Evers in der Laudatio des Deutschen Kleinkunstpreises. Karten gibt's online unter www.kultur-in-ebersberg.de oder unter (08092) 255 92 05. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr.