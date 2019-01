18. Januar 2019, 21:46 Uhr Kabarett aus Berlin Der letzte Fröhliche

Manchmal hat der Berliner Comedian Ole Lehmann das Gefühl, als fröhlicher Mensch der letzte seiner Art zu sein. In seinem Programm "Homofröhlich" macht er sich auf die Suche nach Antworten: Warum haben so viele ihre Unbeschwertheit verloren? Warum gibt es kaum fröhliche Rap-Texte? Warum wird Ole als Homo beschimpft, wenn es doch nur der lateinisch für "Mensch" ist? Am Sonntag, 20. Januar, um 19 Uhr spielt Lehmann im Kleinen Theater Haar.