28. März 2019, 22:02 Uhr Junger Ausnahmemusiker Auf Busonis Spuren

Beim Finale des Klavierzyklus spielt der Pianist Ivan Krpan

Vielversprechendes Saisonfinale: Der kroatische Pianist Ivan Krpan gewann 2017, erst 20-jährig, den legendären Busoni-Wettbewerb, der für so bedeutende Pianisten wie Martha Argerich und Alfred Brendel den Beginn einer Weltkarriere markierte. Zum Abschluss des diesjährigen Ebersberger Klavierzyklus' des Kulturvereins Zorneding-Baldham am Sonntag, 31. März, präsentiert sich der junge Ausnahmemusiker mit einem gewichtigen Programm: Für den ersten Teil des Abends hat er neben der zweisätzigen e-Moll-Sonate op. 90 die späte Sonate in E-Dur op. 109 von Ludwig van Beethoven ausgewählt. In der zweiten Konzerthälfte interpretiert Ivan Krpan nach der selten zu hörenden "Sonatina seconda" des spätromantischen Klaviervirtuosen Ferruccio Busoni zwei Werke von dessen Kollegen Franz Liszt: "Pensées des Morts", die visonäre Urzelle der "Harmonies poétiques et religieuses", und die berühmte "Dante-Sonate" aus Liszts musikalischem Tagebuch seiner Italienreise ab 1837.

Ivan Krpan, der einer bekannten kroatischen Musikerfamilie entstammt, wurde 1997 in Zagreb geboren und absolvierte sein Studium an der dortigen Musikakademie bei Ruben Dalibaltayan. Weitere künstlerische Impulse erhielt er in zahlreichen Meisterkursen unter anderem bei Pavel Gililov und Klaus Kaufmann. Bereits vor seinem spektakulären ersten Preis beim Busoni-Wettbewerb wurde er mehrfach bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben ausgezeichnet.

Das Konzert findet statt im Alten Kino Ebersberg und beginnt um 17 Uhr. Karten können im Ticketshop unter www.kulturverein-zorneding-baldham.de oder bei Steffi's Schreibwaren im Birkenhof, Zorneding, gekauft werden.