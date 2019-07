10. Juli 2019, 22:05 Uhr Junge Sängerinnen und Sänger Facetten einer Saison

Kinder- und Jugendchor der Ebersberger Pfarrei gibt Konzert

Den Abschluss der Saison feiern die Cantores iuvenes Sti. Sebastiani, der Kinder- und Jugendchor an der Stadtpfarrkirche Ebersberg, am Freitag, 12. Juli, um 19 Uhr mit einem Konzert. Im Saal des Ebersberger Pfarrheims Sankt Sebastian in der Baldestraße 8 zeigen die jungen Sängerinnen und Sänger ihr Können. Der traditionelle Titel der Veranstaltung lautet Elternkonzert, was aber keineswegs bedeuten soll, dass dazu nur Angehörige der Chormitglieder eingeladen sind. Nein, das Ganze ist gedacht als große Präsentation aller Facetten der in der abgelaufenen Saison aufgeführten Musik. Das Motto lautet "Singen und was wir sonst noch können", sodass auch Instrumentalisten (Mitglieder des Chores oder Schüler des Chorleiters) und Solisten zum Zuge kommen werden. Der Chor selbst wird unterstützt von einer kleinen Sängergruppe des "großen" Kirchenchors.

Zu hören gibt es - entsprechend seinem Jahresprogramm - unter anderem Teile aus dem Oratorium "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy und der "Matthäuspassion" von Johann Sebastian Bach. Aber auch Heiteres wie die Geschichte vom zu Tode geliebten Pudel oder Besinnlich-Religiöses wie das aus dem Repertoire der Pueri Cantores stammende Lied "Wäre Gesanges voll unser Mund" dürfen und werden nicht fehlen. Den dabei sehr anspruchsvollen und stilistisch vielschichtigen Part am Klavier übernimmt in bewährter Weise der Ebersberger Dirigent, Pianist und Organist Hans Orterer; die musikalische Leitung des Konzerts obliegt dem Ebersberger Kirchenmusiker Markus Lugmayr.