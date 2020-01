Brennen müssen sie! Nein, das ist natürlich kein Aufruf zur Inquisition. Hier geht es um die wirklich schönen Dinge des Lebens, um die Musik. Und um diejenigen, die sie lebendig werden lassen. Brennen müssen Musikschüler für ihr Instrument. Den Satz hat Martina Hußmann gesagt vor ziemlich genau einem Jahr, in der Vorbereitung auf den jährlichen Wettbewerb "Jugend musiziert". Die Klavierlehrerin an den Musikschulen Ebersberg und Vaterstetten schickt seit zehn Jahren Schüler nach München und weiß daher, wovon sie spricht. Von Leidenschaft und Enthusiasmus - die mindestens genauso wichtig sind für den musikalischen Erfolg wie Begabung und Fleiß.

Katharina Rein ist so eine, die all das mitbringt. Sie ist eine von 34 Musikschülern aus dem Landkreis, die diesmal am Wettbewerb teilnehmen und am kommenden Wochenende in der Hochschule für Musik und Theater in München vorspielen. An einem Nachmittag kurz vor Weihnachten treffen wir die 13-Jährige beim Unterricht in der Musikschule Vaterstetten. Die Harfe wirft riesige Schatten an die Wand, beinahe verschwindet das zarte Mädchen hinter ihr. Zart sind auch die Töne, die sie aus dem Instrument hervorholt, Engelsklänge, doch im nächsten Moment schon spielt sie sich in ein bebendes Forte hinein, da scheint die Musik zu wachsen, zu groß zu werden für den kleinen Raum. Doch da hebt Lehrerin Carolin Gruber die Hand, unterbricht ihre Schülerin. Arbeiten an der Lautstärke ist angesagt, "es geht um die dynamischen Facetten". Hier ein bisschen mehr, "dort musst du ein bisschen leiser werden, damit du dann einen Puffer hast", erklärt sie, und Katharina legt erneut die Hände von beiden Seiten auf die Saiten.

Detailansicht öffnen Katharina Rein kann sich schrecklich darüber aufregen, dass ihr der richtige Fingersatz für eine Saitenkombination auf ihrer Harfe fehlt. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Fünf Stücke wird sie spielen beim Wettbewerb, insgesamt zehn bis 15 Minuten sind vorgeschrieben für Harfe in Altersklasse III, eine Sonata von John Parry, ein Stück von Henriette Renié, eines von Bach. Es gibt erstaunlich viel Literatur für das Instrument, das an einen großen Flügel erinnert. "Hier unten im Süden ist Harfe gar nicht so etwas Exotisches wie vielleicht anderswo in Deutschland", sagt Gruber. Entsprechend groß ist die Konkurrenz beim Wettbewerb. Doch Katharina macht nicht den Eindruck, dass ihr Konkurrenz oder Platzierung besonders viel Kopfzerbrechen bereiteten - viel wichtiger ist es ihr, den richtigen Fingersatz für eine Stelle zu finden, die sie zuletzt geärgert hat. "Ich weiß nicht, warum, aber ich wollte immer Harfe spielen", erzählt sie, "jeden Tag, ich hab' auch kein anderes Hobby". Fast staunend wirkt ihre Mutter, die Katharina vom Unterricht abholt. "Sie übt einfach so, zum Ausgleich. Auch als unser Hund gestorben ist, hat sie sich hingesetzt und gespielt."

Natürlich gibt es auch jene Eltern, die viel Druck auf ihre Kinder ausüben, beim täglichen Üben, beim Wettbewerb erst recht - was immer wieder Kritik daran provoziert. Dass das eher suboptimal sei, "ein Schmarrn" sogar, das ist bei allen Musiklehrern herauszuhören, die wir besucht haben. "Für mich ist eigentlich der Weg das Ziel", sagt Konstanze Wild, Fachbereichsleiterin für Blasinstrumente in Vaterstetten. Sie betreut ein junges Trio, zwei Trompeten, eine Posaune. "Ich probier es halt und schau, was am Ende rauskommt." Felix, Kai und Jakob sind die drei, die konzentriert nebeneinander mit ihren Instrumenten in ihrem Unterrichtszimmer sitzen und eine Passage aus einem ihrer Konzertstücke vorspielen. Kai Schmidbauer aus Baldham und Jakob F. Weidemann aus Grasbrunn, beide 13 Jahre alt, sind schon so etwas wie "alte Hasen", gefragt in Vaterstetten, wenn hier ein Geburtstagsständchen zu spielen ist, dort eine kleine Konzerteinlage bei der VHS, berichtet Wild.

Detailansicht öffnen Patrick Bail und Heinrich Kremer spielen schon zum zweiten Mal bei "Jugend musiziert" mit. (Foto: Christian Endt)

Und doch geht es auch hier um jeden Takt, ja um jedes noch so kleine Crescendo, das vielleicht noch ein bisschen dynamischer, jeden Ton, der noch ein bisschen klarer klingen kann, - auch wenn der Jazzklassiker "After you've gone" schon ganz gut rüberkommt. "Was war gut, was war schlecht?", fragt die Lehrerin, als der letzten Trompetenstoß durch ist. Jakob ist mit seinem Rhythmus nicht zufrieden, "ich will die Stelle noch mal mit Metronom üben." Felix, sein zwei Jahre jüngerer Bruder, kämpft noch mit den hohen Tönen seiner Posaune, "da muss ich richtig anstoßen, damit die kommen", klagt er. Im Ensemble hat er schon einige Male vorgespielt, berichtet seine Lehrerin, aber exponiert in kleiner Besetzung, das ist etwas neues für ihn. "Denk mal mehr an die Luft als an den Ton", rät sie. Dann geht es weiter, zu einem anderen Takt, Finger richtig setzen, Anblasen, Feintuning, immer wieder. "Bei Takt 57 würd ich anfangen, da wär's wichtig, dass ihr bei 58 ganz genau zusammenspielt", sagt sie und hat dann ein Lob für Kai bereit, der mit sehr konzentriertem Gesicht gespielt hat, "dein schönster Ton ist das, den brauchen wir wieder".

Die Zeit bis zum Auftritt ist knapp, ein paar Wochen sind es nur noch, die Kinder eingespannt in Schulroutine, Auftritte, Übungsstunden. Dass in der Woche vor dem Wettbewerb zwei von ihnen krank werden würden, ahnt noch keiner. Und dabei komme es gerade bei den Blasinstrumenten so auf die Tagesform an, erklärt Wild, "der Ansatz ist entscheidend, wenn er nicht passt, fühlt er sich hart an", erklärt sie. "Aber wenn diese drei einen guten Tag haben, dann sind sie auch gut." Ein Quartett hat sie vor vier Jahren schon einmal bis zum Bundeswettbewerb gecoacht, "sie profitieren heute noch davon", auch wenn keiner von ihnen Profimusiker geworden sei. Das müsse auch nicht sein. "Aber wenn es klappt und ein Schüler aufgeht in seinem Spiel, dann weiß ich, warum ich meinen Beruf mache."

Detailansicht öffnen Felix Weidemann, Kai Schmidbauer und Jakob F. Weidemann fahren als Bläsertrio nach München. (Foto: Christian Endt)

Carolin Alliger unterrichtet Cello an der Musikschule Ebersberg. An einem Dienstagnachmittag sitzt sie in der Mitte eines großen Übungsraums, als Patrick hereinkommt. Tiefenentspannt öffnet er den schweren Instrumentenkoffer, den er mitgeschleppt hat, greift unter den Hals mit den vier Saiten und stemmt sein Cello in die Höhe. Dann setzt er sich auf einen der beiden bereitgestellten Stühle in Position, sein Mitspieler und Schulfreund Heinrich Kremer wird erst in der zweiten Hälfte der Stunde dazustoßen. Beide spielen auf neuen Celli - die eigentlich alt sind und denen man ihre mehr als 100 Jahre ansieht. Das sei durchaus üblich, erklärt Alliger, nach gebrauchten Celli aus alter Herstellung bei Instrumentenbauern zu suchen. Es gehe ja um den Klang, weniger um die Optik. Der müsse zum Leistungsniveau passen, Schülerinstrumente seien für Patrick und Heinrich nicht gut genug. Patrick, jetzt ist er 13, sei vor Jahren über eine Schnupperstunde zu ihr gekommen und hängen geblieben. "Das Cello brummt so schön", sagt er. "Das hat mir gefallen." Schon nach einem Jahr sei er seinem damaligen Mitspieler weit voraus gewesen.

Trotzdem lässt sie ihn erst einmal Tonleitern üben, als das Cello fertig gestimmt ist. Warum, wird schnell klar: Jede Veränderung in der Armhaltung verändert auch die Aussage des Tons. "Wenn du den Ellenbogen höher nimmst, kriegst du ein schnelleres Vibrato hin." Später werden Patrick und Heinrich gemeinsam Tonleitern üben, es geht ja um möglichst perfekte Harmonie. "Das müssen wir jetzt viel öfter machen, damit ihr eine gleiche Haltung hinkriegt", wird die Pädagogin sagen. Heinrich habe seinen Freund überredet, noch einmal beim Wettbewerb mitzuspielen, erzählt sie. Er kommt aus einer Musikerfamilie, Bruder und Schwester spielen Geige. "Ich sollte nicht das gleiche machen", erzählt der Zwölfjährige. So ist es das Cello geworden, auf dem er täglich übt, "das kann auch schon mal mehr als eine Stunde gehen." Die beiden Freunde haben jetzt Notenhefte vor sich. Reinhold Glière, Bela Bartòk, Jean-Baptiste Barriere spielen sie, "es ist nicht leicht, für diese Kombination Literatur zu finden", erklärt Alliger. "Es muss alles passen, Epochen, langsame und schnelle Sätze, und dann muss sich jeder präsentieren können." Sie geht jetzt vor den zwei jungen Cellisten in die Hocke, singt vor, "dai, dai, dai, dai, wisst ihr die Stelle?" Beide setzen wieder ein, ein Lächeln erscheint auf dem Gesicht der Lehrerin. "Da haben wir zwar kein Piano reingeschrieben, aber das ist total schön." Wieder setzen sie an, Patrick schaut zu Heinrich hinüber, Musik ist Teamwork, dann springt Alliger auf, macht eine große Handbewegung, nickt, flüstert: "Lass es atmen!"