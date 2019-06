21. Juni 2019, 22:21 Uhr Julia Pollak Die Europameisterin

Die 17-Jährige aus Ebersberg trifft im Finale für die DFB-Auswahl

Auf dem Platz trägt die Fußballerin Julia Pollak immer eine Brille. "Ich habe zu wenig Tränenflüssigkeit", sagt sie, deswegen machen Kontaktlinsen Probleme. Mit ihre Sportbrille erinnert sie ein wenig an den Niederländer Edgar Davids, bis heute eine Legende bei Ajax- und Juventus-Fans. An diesem Nachmittag im heimischen Garten in Ebersberg trägt Pollak ihre normale Brille, dazu eine Sporthose mit dem Logo des FC Bayern und ein schwarz-rot-goldenes Armband. Verein oder DFB? "Beides gleich wichtig", sagt sie, ganz diplomatisch.

Julia Pollak startete einst beim TSV Ebersberg, nun hat sie den größten Titel ihrer noch jungen Karriere gewonnen. Vor fünf Wochen wurde die 17-Jährige mit der Nachwuchsauswahl der deutschen Frauennationalmannschaft Europameister bei der U-17-EM in Bulgarien. Pollak erzielte dabei einen Treffer im Endspiel gegen die Niederlande. Im Elfmeterschießen übernahm die Verteidigerin aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern München Verantwortung und trat als zweite Schützin an.

Vier Wochen nach diesem Endspiel in Bulgarien sitzt Julia Pollak daheim am Gartentisch und spricht über ihren Goldschuss, der Deutschland den Ausgleich brachte und später den Sieg. "Ich hab gleich gesagt, dass ich schießen werde", sagt sie. Dann war sie im Tunnel. Vielleicht habe irgendwer von den Zuschauerrängen etwas gerufen, sagt sie, das habe sie aber alles ausgeblendet. "Ich war total konzentriert und voll überzeugt, dass ich den reinhaue", sagt sie. Am Ende gewann das Team von Trainerin Ulrike Ballweg das Elfmeterschießen mit 3:2 - seither darf sich Julia Pollak Europameisterin nennen.