26. März 2019 Jugendschutzkontrollen Jugendliche mit Schnaps und Zigaretten

Zigaretten, Schnupftabak und neun Flaschen hochprozentigen Alkohol hatten sechs Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren dabei, die am Samstag in Markt Schwaben durch die Jugendbeamten der Poinger Polizei kontrolliert wurden. Bei einer weiteren Jugendschutzkontrolle wurde ein Jugendlicher in Vaterstetten rauchend angetroffen, seine restlichen Zigaretten wurden ebenfalls sichergestellt, wie die Polizei Poing mitteilt.

Zum Abschluss wurde zusammen mit einem Mitarbeiter des Landratsamts Ebersberg eine Jugendschutzkontrolle am Starkbierfest in Hergolding vorgenommen. Der Veranstalter befolgte hier laut der Poinger Polizei sämtliche gesetzlichen Vorschriften und verhielt sich vorbildlich. Es seien keine Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt worden, so die Polizei.