Eigentlich sehen sie zum Davonlaufen aus, mit ihren gruseligen Masken, und doch ziehen die Kirchseeoner Perchten Jahr für Jahr Schaulustige aus der ganzen Region an. Auch heuer, in der bereits 65. Saison, sind sie wieder unterwegs, auf Christkindlmärkten und bei vielen Perchtenläufen, tanzen wild umher und erschrecken mehr oder weniger mutige Menschen aus dem Publikum.

Was im ersten Moment wie ein riesengroßer Haufen haariger Monster aussieht, ist bei genauerem Hinsehen erstaunlich gut organisiert. So gibt es bei den Perchten verschiedenen Gruppen, die sogenannten Passen. Schönperchten, Haberngoaß, Holzmandl, Klaubauf, Frau Percht und Schlenzer - sie alle haben spezielle Aufgaben. Die Schönperchten übernehmen mit Trommeln, Teufelsgeige und Glockenspielen die musikalische Begleitung des Laufs und der Tänze. Die Haberngoaß tragen die schwersten Masken. Mit den über fünf Kilogramm schweren Fratzen soll die Passe Geld und Gaben einsammeln. Von Sprechgesängen begleitet, legen die Holzmandl mit Haselnussstecken im Tanz den Drudenhax, besser bekannt als Pentagramm. Bunt gemischte Farben und Formen bieten die Klaubauf. Sie tanzen verschiedene Stampftänze zur Melodie der Glockenspiele. So sollen die schlafenden Erdgeister aufgeweckt werden, um neue Fruchtbarkeit heraufzubeschwören. So wie sich die Klaubauf herumdrehen, beginnt nun auch der Jahreskreis bald wieder von Neuem. Frau Percht hat eine ganz besondere Stellung. Sie verkörpert die Ur-Göttin und trägt eine Doppelmaske: auf der einen Seite Teufel, auf der anderen Sonne. Bei den Tänzen der Klaubauf bildet sie den Mittelpunkt. Die Schnadernschlenzer, die aussehen wie überdimensionale Puppen, treiben gerne Unfug und mischen sich unter die Zuschauer, um ihnen Angst einzujagen.

Die Perchtenläufe lassen sich auf die Tradition der Rauhnächte zurückführen. Die dunklen Tage um den Jahreswechsel sollen in der frühen Neuzeit schon der beste Zeitraum für Geisteraustreibungen oder Beschwörungen gewesen sein. Vom mittelhochdeutschen Wort für "haarig" abgeleitet, verwundert es nicht, dass sich die Perchten in Felle und Pelze hüllen, bevor sie ihre Masken aufsetzen. Dabei sind diese entweder schön oder hässlich, genau wie die kommenden Wochen zweiseitig sind. Zum einen verbreiten die Perchten Angst und Schrecken vor der dunklen Jahreszeit, zum anderen stellen sie die Hoffnung auf Wärme und Licht dar.

Zentrum des Perchtentums in Kirchseeon ist die Badstube in Eglharting: In dem Vereinsheim werden fleißig Masken geschnitzt und Tänze einstudiert, Brauchtumspflege geschieht hier das ganze Jahr über. In diesem Winter werden die Perchten aber vermutlich besonders viel Spaß haben, denn ihre Tradition ist nun bereits seit 65 Jahren in Kirchseeon zu Hause. Dementsprechend gefeiert wird das Jubiläum zum Abschluss der Saison am 5. Januar auf dem Marktplatz mit einer großen Veranstaltung. Seinen Lauf nimmt das schaurige Lärmen, Scheppern, Tanzen und Singen in haarigen Kostümen aber bereits am Wochenende, mit den ersten beiden Perchtenläufen.

Laufplan der Perchten Kirchsseon: Samstag, 30. November, 15 Uhr, Kirchseeon, ab Forstseeon; Sonntag, 1. Dezember, 16 Uhr, Kirchseeon, ab Talweg; Samstag, 7. Dezember, 15 Uhr, Kirchseeon, ab Theodor-Haagn-Straße; Sonntag, 8. Dezember, 16 Uhr, Kirchseeon, ab Gartenweg; Samstag, 14. Dezember, 15.30 Uhr, Kirchseeon, ab Osterseeon; Sonntag, 15. Dezember, 15.30 Uhr, Kirchseeon, ab Waldfriedhof; Samstag, 21. Dezember, 15 Uhr, Eglharting, ab Gasthof Hamberger; Sonntag, 22. Dezember, 16 Uhr, Eglharting, ab Restaurant Richie; Samstag, 28. Dezember, 15.30 Uhr, Eglharting, ab Aldi; Sonntag, 29. Dezember, 16 Uhr, Riedering-Ilching-Buch, ab Riedering; Samstag, 4. Januar, 16 Uhr, Kirchseeon, ab an der Brücke; Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr, Kirchseeon, Marktplatz.