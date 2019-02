20. Februar 2019, 21:37 Uhr Jubiläumskonzert Vaterfigur am Pult

Joe Viera, Gründer der Jazzwoche Burghausen, kommt mit seiner Big Band ins Alte Kino

Von Anja Blum

Früher Abend, ein Anruf bei Joe Viera in München, am Festnetz. Im Hintergrund läuft Jazz. Ob er Zeit habe für ein kurzes Gespräch? "Jetzt ist es gerade schlecht, ich muss in fünf Minuten zu einer Probe." Wann passt es besser? "Morgen früh, sagen wir gleich um neun?" Joe Viera ist ein viel beschäftigter Mann - trotz seiner 86 Jahre. Und ans Aufhören denkt er noch lange nicht: "Dafür habe ich keine Zeit", sagt er und lacht. Wer sich von seinem Esprit selbst überzeugen möchte: Am Freitag, 22. Februar, gibt Viera mit seiner Uni Big Band München ein Jubiläumskonzert zu deren 25-jährigem Bestehen im Ebersberger Alten Kino. Stargast des Abends ist der Trompeter Reinhard Greiner vom Staatstheater München.

Die Probe dafür sei bestens gelaufen, sagt Viera gut gelaunt, und er freue sich schon auf Ebersberg, "denn da kommen viele Leute, die ich von früher kenne". Percussionist Frank Haschler von der Jazzinitiative Grafing zum Beispiel wird am Ende sogar auf der Bühne miteinsteigen.

Viera, gebürtiger Münchner, ist einer das ganz Großen der deutschen Jazzszene: Seit den 50-er Jahren arbeitet der Saxofonist als Musiker, Komponist, Autor und Dozent, er zählt zu den erfahrensten Jazzpädagogen außerhalb der USA. 1970 gründete er die weltberühmte internationale Jazzwoche Burghausen, der er bis heute als künstlerischer Leiter vorsteht. "Eines der Geheimnisse unseres Festivals ist mit Sicherheit die Kontinuität im Teamwork", sagt Viera, in diesem Jahr geht bereits die 50. Ausgabe über die Bühne, eine Seltenheit. Außerdem gibt der Münchner nach wie vor Kurse am Burghausener Studienzentrum für zeitgenössischen Musik - Dozentenkonzerte inklusive. Saxofonspielen mit 86? Für Viera kein Problem.

1988 bekam Joe Viera einen Lehrauftrag für Jazz an der Uni München - und gründete sofort eine Combo. Bis allerdings sein Ziel erreicht, eine richtige Big Band entstanden war, dauerte es noch einige Jahre, schließlich sind dafür eine Menge Musiker nötig. "Posaunisten zum Beispiel sind immer Mangelware." Deswegen ist die Uni Big Band eine bunte Truppe aus Studenten und Externen, aus jungen und erfahrenen Musikern, die nichtsdestotrotz eine überzeugende Einheit bilden und swingen wie ein reines Profi-Orchester.

Für Viera ist eine der Besonderheiten dieser Big Band, dass sie fast ausnahmslos aus Solisten besteht, also aus Musikern, die gerne improvisieren - auf Einsätze, die Viera ebenfalls spontan gibt. "Und das inspiriert natürlich auch das Notenspiel: Es wird lebendiger, als hätte man die Töne durch Improvisation gefunden." Insofern verbinde dieses Spiel die Charakteristika einer Big Band mit denen einer kleineren Combo. Überhaupt ist die Big Band für Viera die beste Schule des Jazz: "Vieles, was man in kleineren Formationen braucht, lernt man dort am besten", sagt er: das Notenspiel, Phrasierung, die Klangbalance im Zusammenspiel, eigentlich alles.

Die Uni Big Band bestreitet ihre regelmäßigen Konzerte in und um München mit einem umfangreichen Repertoire aus Swing, Bebop, Balladen und Latin, Standards sind genauso darunter wie einige "Schätze", die Viera gefunden hat. Das A und O seien bei einer Big Band ohnehin die Arrangements, "ich bin immer auf der Suche nach spielbaren und bereichernden Versionen". Stolz ist der Bandleader deswegen auch darauf, mit seiner Truppe einige Original-Arrangements des Count Basie Orchestra präsentieren zu können.

Wenn er nicht gerade musiziert, dirigiert, doziert oder organisiert, sitzt Joe Viera am Schreibtisch und blickt zurück auf seine bewegte Lebensgeschichte voller Musik: Er schreibt an seinen Memoiren. Darin wird er berichten, "wie jemand völlig autonom als Zwölfjähriger zum Jazz kommt. Und es wird auch viel über die Geschichte des Jazz in München dabei sein, das noch nicht erzählt wurde." Stoff gibt es also mehr als genug, nur einen Verlag hat Viera noch nicht gefunden. Doch das wird für einen wie ihn ganz sicher kein Problem.

Jubiläumskonzert von Joe Vieras "Uni Big Band" im Alten Kino Ebersberg, am Freitag, 22. Februar, Einlass von 19.30 Uhr an, Beginn um 20.30 Uhr. Tickets online unter www.kultur-in-ebersberg.de oder unter der Nummer (08092) 255 92 05.