Ein Jubiläumskonzert geht am Sonntag, 29. September, um 19 Uhr im Zornedinger Rathaus über die Bühne: Dulcimore lädt zum 20. Mal alle Freunde der irisch-amerikanischen Folkmusik dorthin ein. Aus diesem Anlass werden auch die früheren Bandmitglieder Petra Scheuring und Marcus Hiltl erwartet, um mit den fünf aktuellen Musikern Betty Baindl, Brigitte Fritsch, Sigrid Koska, Peter Benz und Axel Obermeier neue und alte Lieder aus Großbritannien, Irland, Schottland und den USA zu singen und zu spielen. Außerdem wird die brandneue CD "Sweet Sunny South" präsentiert - mit den schönsten Arrangements der vergangenen Jahre. "Dulcimore ist seit vielen Jahren quasi Stammgast bei uns im Rathaus, und die Konzerte sind jedes Mal wieder ein Highlight", sagt Bürgermeister Piet Mayr. Nicht nur das Können der Band und ihre mitreißende Musik, sondern auch die ausgefallenen Instrumente begeisterten das Publikum immer wieder auf's Neue. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an. Erstmals gibt es keinen Vorverkauf, Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen werden aber gerne entgegengenommen - telefonisch unter (08106) 202 39 (AB) oder per Mail an dulcimore@gmx.de.