Die "Sonntagsbegegnungen" in Markt Schwaben feiern Jubiläum: In der 100. Ausgabe am 19. Januar tauschen sich die Kabarettisten Gerhard Polt und Franz Hohler aus über "Wort, Witz und Wahrheit". Dieser Termin ist zwar bereits ausgebucht, doch noch ein paar Plätze frei sind beim Jubiläumsfest mit Musik und Poesie am Vorabend, Samstag 18. Januar, im Unterbräusaal. Poetisch gestaltet wird das Programm von den Dichtern Franz Hohler, Hellmuth Opitz und Bernhard Winter, dem Initiator und Gastgeber der Sonntagsbegegnungen. Dazu gibt es Beiträge von Künstlern und Bands der Musikschule Markt Schwaben, auch für feine Bewirtung ist gesorgt. Los geht's um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anmelden kann man sich ausschließlich online unter www.winternetz.net.