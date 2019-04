10. April 2019, 22:31 Uhr Joshua Steib glänzt bei "Jugend debattiert" Redegewandter Gymnasiast

Der Vaterstettener Gymnasiast Joshua Steib hat beim Landeswettbewerb von "Jugend debattiert" durch kluge Argumente und geschickte Gesprächsführung geglänzt - und sich so für das Bundesfinale des Wettbewerbs in Berlin qualifiziert. Steib war beim Landeswettbewerb in München Bester in der Altersgruppe 2. Diese umfasst die Jahrgangsstufen 10/11 bis 13. Als Auszeichnung für seine Leistung und zur Vorbereitung auf das Bundesfinale im Juni erhält Steib zusammen mit den anderen Gewinnern nun ein fünftägiges professionelles Rhetorik-Training. An dem Seminar nehmen auch die Siegerinnen und Sieger der anderen Bundesländer teil.