10. September 2018, 22:29 Uhr Jonglieren, Balancieren und mehr Akrobatik für Schmetterlinge

Die Gruppe "Movimento" bietet mit einem Workshop bei den Kulturtagen jedem die Möglichkeit, den inneren Artisten zu entdecken

Von Amelie Hörger, Ebersberg

Ein einsamer blauer Roller parkt direkt vor einer Giraffe. Sie ist gelb-grün und ganz schön wackelig auf den Beinen, denn im Inneren der tierförmigen Hüpfburg toben Kinder unter lautem Lachen und Rufen. Auch sonst herrscht auf dem Volksfestplatz am Sonntagnachmittag ein reges Treiben. Die Biertische in der Mitte vor der provisorischen Bühne biegen sich von den vielen Burgern, Pommes und Flammkuchen, die die Besucher dort genüsslich verspeisen.

Direkt hinter den Ständen geht es nicht minder lustig zu, denn dort hat die Grafinger Akrobatik- und Bewegungsgruppe Movimento zu einem Mitmachworkshop geladen. "Hier kommt Groß und Klein", sagt Evi Kaiser, die gemeinsam mit sieben anderen Helfern die Aufsicht über die wilde Horde angehender Artisten hat. Genau in diesem Moment nähert sich ein Vater mit seinem Sohn an der Hand. Während sich der kleine Junge sofort auf das Sammelsurium von Bällen, Ringen und Diabolos im Inneren einer schwarzen Kiste stürzt, lässt es sich der Vater nicht nehmen, selbst einmal sein Glück zu versuchen. Die Wahl fällt auf den sogenannten Flowerstick. Ein Holzstab mit einem Puschel an jedem Ende, der im besten Fall gekonnt mit zwei weiteren Stäbe durch die Luft gewirbelt wird.

Jakob Riedel, einer der Jongleure der Truppe, zeigt dem Vater einige mögliche Tricks - und siehe da, mit leuchtenden Augen kann der Mann den Stab einige Sekunden in der Luft halten. Seinen Sohn interessieren unterdes die Leistungen des Papas nicht wirklich, da sind die Ringe, die er gerade in der Hand hält, einfach spannender.

Ein paar Schritte weiter ist die nächste Station aufgebaut, "eigentlich das Beliebteste", wie die 23-jährige Evi Kaiser lachend feststellt. Denn für das Kinderschminken stehen die Eltern mit ihren Schützlingen auch einmal Schlange. Auf dem Biertisch in der Mitte stapeln sich die Farbtöpfe, in denen eifrig mit Schwämmen und Pinseln gerührt wird, um auf das Gesicht der Kinder Spinnen, Drachen oder eine Unterwasserwelt zu zaubern. Gerade bekommt die kleine Leonie das wohl populärste Motiv an diesem Tag aufgemalt: einen bunten Schmetterling. Selbst auf Jongleur Jakobs Gesicht prangen bereits die Flügel des Falters.

Trainer Stefan Eberherr organisiere gerne solche Veranstaltungen, erklärt Evi Kaiser, es mache einfach Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Nachwuchsförderung sei nicht das primäre Ziel dieser Workshops, aber natürlich freue man sich, wenn so bei den Kindern Interesse geweckt werde.

Plötzlich springt wie aus dem Nichts die siebenjährige Martha hinter den Bäumen hervor und beginnt die 23-Jährige zu kitzeln. Die beiden kennen sich schon aus dem Kinderturnen, und Martha ist stets Stammgast, wenn ähnliche Workshops in der Nähe stattfinden. Am liebsten möge sie die Walze, erklärt sie, und macht sich sofort auf den Weg zu der großen Rolle, auf der sie kurz darauf gekonnt balanciert.

Selbst ein kleiner Sturz kann das junge Mädchen nicht aufhalten. Dank der dicken gelben Bodenmatten "kann eigentlich nicht passieren" sagt Kaiser, und schon lässt sich Martha wieder auf die Rolle helfen, denn nur wer fleißig übt, wird die hohe Kunst der Akrobatik einmal beherrschen. Auf die Frage, ob sie einmal bei Movimento mitmachen möchte, weiß das Mädchen noch keine Antwort. Sie zuckt mit den Schultern, jetzt ist erst einmal das Schminken wichtiger.