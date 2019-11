Am Mittwoch, 20. November, am Buß- und Bettag, findet in der Evangelischen Johanneskirche in Kirchseeon um 19 Uhr zum 19. Mal das Interkonfessionelle Friedensgebet statt. "Gegenseitige Achtung und Toleranz der verschiedenen Weltreligionen ist Voraussetzung für den Frieden in der Welt. Seinen Mitmenschen das Recht auf Leben, Streben nach Glück und Erfüllung nur wegen seiner Religion, Herkunft und Hautfarbe abzusprechen, ist die gefährlichste Form der Menschenverachtung, da jeder weiterer rationale Diskurs damit abgewürgt wird", heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Deshalb bete man wieder "in würdevoller Gleichheit der Weltreligionen mit Gesang und Gebet, Evangelische und Katholische Christen, Juden, Moslems und Buddhisten gemeinsam für den Frieden".