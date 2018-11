14. November 2018, 21:29 Uhr Johanneskirche in Kirchseeon Interkonfessionelles Friedensgebet

Am Mittwoch, 21. November, dem Buß- und Bettag, findet in der evangelischen Johanneskirche in Kirchseeon um 19 Uhr das Interkonfessionelle Friedensgebet statt. Evangelische und katholische Christen, Juden, Moslems und Buddhisten werden dabei gemeinsam "in würdevoller Gleichheit", wie die Veranstalter es beschreiben, für den Frieden beten. Alle Interessierten, auch die Asylbewerber im Landkreis, sind zu der Veranstaltung eingeladen.