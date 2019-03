27. März 2019, 21:52 Uhr Jodler und Schlager Eine Lederhose packt aus

Die unglaublichen Geschichten einer bayerischen Musikantenlederbux und die Lieblingsschlager der Raith-Schwestern verbindet das Programm "Eine Lederhose packt aus". Die nämlich erzählt, was sie mit ihrem Träger schon so alles erlebt hat: Der Brandl Bene ist ein junger Trompeter, ein rechter Frauenschwarm, der mit seiner unschuldigen "Dantschigkeit" von einem verzwickten Abenteuer ins nächste rutscht. So fordert das Leben als Blasmusiker Geist und Körper bisweilen bis an die Belastungsgrenze heraus - das ist echter Rock 'n' Roll! Der Blaimer erweckt die Lederhose mit seiner Stimme zum Leben, Susanne und Tanja Raith servieren dazu ihre Lieblingsjodler und -schager. Erleben kann man das Spektakel am Freitag, 29. März, um 20 Uhr im Markt Schwabener Unterbräu. Tickets sind erhältlich bei Königer Reisen in Landsham, Foto Daschner in Poing und Markt Schwaben, bei Schreibwaren Schiegl in Markt Schwaben, bei der Reiselounge in Anzing sowie unter (01805) 72 36 36 oder www.muenchenticket.de.