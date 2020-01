Im Winter ist auf den Baustellen und in anderen Außenberufen wenig los, was sich auf die Arbeitslosenquote auswirkt.

Auch wenn Schnee und Eis bislang weitgehend ausgeblieben sind, macht sich der Winter am Arbeitsmarkt bemerkbar. Derzeit sind 2904 Landkreisbürger offiziell auf Jobsuche, 1688 haben Anspruch auf Arbeitslosengeld. Die Quote für Januar liegt damit bei 2,1 Prozent, im Dezember waren es noch 1,7 gewesen, genauso im November. Umgekehrt ist die Zahl der offenen Stellen allerdings auch gestiegen, wurden Ende Dezember noch 1180 neue Kollegen gesucht, waren es einen Monat später bereits 1219.

Der Trend ist in allen vier Landkreisen zu beobachten, die im Zuständigkeitsbereich der Freisinger Arbeitsagentur liegen. In Erding stieg die Quote wie in Ebersberg von 1,7 auf 2,1 Prozent, Dachau verzeichnet einen Anstieg von 1,8 auf 2,3 Prozent und in Freising sind es derzeit 2,5 Prozent, sechs Punkte mehr als im Dezember. Der Durchschnittswert aller vier Landkreise liegt damit bei 2,3 Prozent, 1,8 waren es einen Monat zuvor. In absoluten Zahlen entspricht dies 8272 Personen.

Was laut Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising, nicht ungewöhnlich ist, die Zahlen seien typisch für den Januar. "Dies ist im Winter normal, weil vor allem in den Außenberufen die Nachfrage nach Arbeitskräften zu dieser Zeit stark nachlässt", erklärt Windisch. Daher sind vor allem Männer besonders betroffen.

Dies zeigt sich auch in der Arbeitslosenstatistik für den Landkreis Ebersberg. So waren Ende Januar 1041 Männer arbeitslos gemeldet, 228 oder 28 Prozent mehr als Ende Dezember. Bei den Frauen gibt es im gleichen Zeitraum zwar auch einen Anstieg, dieser fällt mit 63 auf nun 647 oder 10,8 Prozent deutlich geringer aus. Besonders stark fällt der Anstieg bei ausländischen Arbeitskräften aus, waren in dieser Gruppe vor einem Monat noch 400 Personen arbeitslos gemeldet, sind es derzeit 521, was einem Anstieg um 30,3 Prozent entspricht.

Im Jahresvergleich bleibt der Arbeitsmarkt im Landkreis weitgehend stabil. So waren im Januar 2019 genau 30 Personen mehr arbeitslos gemeldet, die Quote lag wie heuer bei 2,1 Prozent. Ende Januar 2018 hatte die Agentur sogar 2,2 Prozent registriert. Bei den Arbeitssuchenden insgesamt ist der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr sogar noch geringer, in diesem Januar sind genau 16 Ebersberger mehr auf Jobsuche als 2019.

Bemerkenswert ist, dass parallel zum Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen auch die Zahl der offenen Stellen ansteigt. Ging diese zwischen November und Dezember noch um 38 zurück, waren nun wieder 39 Jobs mehr im Pool der Agentur, als im Dezember. Insgesamt wurden im Januar 199 neue Stellenangebote gemeldet, im Dezember waren es nur 167 und im November 177. Auch im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier einen deutlichen Anstieg um 9,7 Prozent oder 108 Stellen im Vergleich zu Januar 2019. In allen vier Landkreisen werden derzeit 4655 Mitarbeiter gesucht, besonders gefragt sind sie in den Branchen Verkehr und Logistik, Gesundheit und Pflege sowie Handel und Gastronomie.