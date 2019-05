6. Mai 2019, 21:57 Uhr Jetzt wird's haarig Kuschelige Schönheiten

400 Meerschweinchen sind am 18. und 19. Mai am Reitsberger Hof in Vaterstetten zu bewundern.

Die Organisatoren nennen es "die kultigste Veranstaltung, seit es Meerschweinchen gibt", und tatsächlich erfreut sich die Vaterstettener Meerschweinchenschau seit vielen Jahren großer Beliebtheit. In diesem Jahr sind am 18. und 19. Mai in der Eventhalle am Reitsberger Hof etwa 400 Meerschweinchen zu bewundern, davon messen sich allein 285 Tiere in 13 Rassen im Wettbewerb. Dabei zählen ein dichtes Haarkleid, runde Augen und schöne Schlappohren als Pluspunkte, doch damit nicht genug: Ein Meerschweinchen muss sich auch muskulös anfühlen und gesund und fit sein, wie die Veranstalter mitteilen.

Kleine und große Tierfreunde erwartet außerdem ein Infotisch über möglichst artgerechte Haltung, richtiges Futter und Pflege des Heimtieres, eine Züchterwerkstatt, ein Meerschweinchendorf, ein Mutter-Kind-Gehege und vieles mehr. Als besondere tierische Ehrengäste treten am Sonntag die Lechfeld-Alpakas auf. Außerdem dürfen Besucher am Sonntag ihre eigenen Tiere mitbringen und erhalten Tipps und Tricks zur Pflege. Die Ausstellung ist am Samstag von 12 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Erwachsene zahlen 2,50 Euro Eintritt, Kinder 1,50 Euro - oder gar nichts, wenn sie ein selbstgemaltes Meerschweinchenbild mitbringen.