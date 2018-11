15. November 2018, 22:17 Uhr Jeremy Teigan im Alten Kino Hölle, Himmel und Vergnügungspark

Das Ebersberger Gitarrengenie Jeremy Teigan hat ein neues Projekt: Jeremiah's Life & Death Experience. Am Freitag, 16. November, stellt er es im Alten Kino vor. Der Musiker mit der Gabe, Stücke durch Reduktion neu zu erfinden, sich und die Welt mit ironischer Distanz zu betrachten und gleichzeitig mit geradezu kindlichem Spaß an der Gitarre zu improvisieren, ist bekannt für seinen eigenwilligen Stilmix. Wie sollte es auch anders sein, wenn es einen gebürtigen Schweden, dessen musikalische Sozialisation vor zwanzig Jahren in den Bars von Sydney begann, nach Bayern verschlägt. Nun präsentiert Jeremy Teigan (Gitarre, Gesang) mit Zornesröte und viel Liebe, gemeinsam mit Geräuschemacher und Perkussionist Max Bauer, Bassist Christian Schantz und Schlagzeuger Jochen Enthammer ein märchenhaftes, düsteres, biblisches, euphorisches Erlebnis: höchst theatralische Musik mit Geschichten aus Hölle, Himmel und Vergnügungspark. Nach der Vorpremiere im Oktober in der Glonner Schrottgalerie stand in einer Zeitung: "Wer nicht gekommen war, hatte etwas verpasst."

Karten für die Veranstaltung können unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter (08092) 2 55 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Haus und Küche öffnen um 19.30 Uhr.