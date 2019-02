13. Februar 2019, 22:00 Uhr Jazzkonzert Let's groove

Die siebenköpfige Latin Funk Factory spielt am Freitag, 15. Februar, im Café Zimtblüte. Die 2013 gegründete und aus exzellenten Musikern der Münchner Jazzszene bestehende Band widmet sich einem Genre, das Publikum und Musiker immer schon begeistert: Zu hören gibt es ein abwechslungsreiches Programm aus fetzig-groovigen, neu arrangierten Stücken der Jazz-, Latin- , Funk- und Popliteratur, von Herbie Hancock über John Coltrane bis George Benson. Es spielen: Elmar Krick am Sax und Posaunist Werner Riedel, Zauberberg-Schlagzeuger Reinhold Kampferseck, Martin Thalhammer am Bass und Andreas Wimmer, Keyboard. Die Landkreismusiker Peter Satzger, Gitarre, und Frank Haschler, Percussion, komplettieren die Band. Beginn ist um 20 Uhr, Reservierungen unter (08092) 863 32 57 oder per Mail an cafe.zimtbluete@gmail.com.