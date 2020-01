Unter dem Titel "Midwinter Tales" gibt die Münchner Sängerin Stefanie Boltz am Freitag, 10. Januar, mit ihrer Band im Alten Kino Ebersberg ein Jazzkonzert. Das gleichnamige Album ist erst kürzlich bei GLM erschienenen. Aufsehen erregt Stefanie Boltz seit einigen Jahren als singende Hälfte des preisgekrönten Duos Le Bang Bang mit Kontrabassist Sven Faller. Seit 2014 präsentiert sie auch mit ihrer Band Songs aus eigener Feder, die sich intuitiv zwischen Jazz, gospeligem Blues und Acoustic Songwriting bewegen. Das neue Programm ist ein Reigen aus seltenen Songperlen und eigenen Stücken, die die Sängerin selbst gern im Winter hören möchte, wie sie sagt. Doch auch wenn es der Titel nahelegt, ist "Midwinter Tales" kein Weihnachtsalbum. Vielmehr erweist sich Boltz hier erneut als sensible Geschichtenerzählerin. Die unterschiedlichen Assoziationen zum Thema zeigen schon die vier Coversongs: Ist "Song For A Winter's Night" eine klassische Sehnsuchtshymne und "Christmas Card From A Hooker " ein Country-Blues samt Lebensbeichte, so geht es mit "So Many Stars" in die heiteren Gefilde der Musica Popular Brazileira, und der Klassiker "The Sound Of Silence" wird zum expressiven Indie-Pop. Noch mehr Facetten bieten Boltz' eigene, überwiegend deutsche Stücke. Als künstlerische Leiterin verantwortet sie Konzertreihen, etwa auf Gut Sonnenhausen bei Glonn. Konzertbeginn im Alten Kino ist um 20.30 Uhr, der Einlass startet um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter www.kultur-in-ebersberg.de.