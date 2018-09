24. September 2018, 22:03 Uhr Jazzabend Tastenvirtuose im Turm

Der Münchner Pianist Matthias Bublath kommt mit seinem Trio zum Jammen nach Grafing

Der "Jazz im Turm" neben der Stadthalle Grafing geht in die nächste Saison: Die monatliche Jam-Session der Musiker-Initiative Jazz Grafing präsentiert am Donnerstag, 27. September, um 20 Uhr als Opening-Act den Münchner Tastenvirtuosen Matthias Bublath mit seinem Trio. An seiner Seite: Bassist Andreas Kurz und Drummer Matthias Gmelin.

Matthias Bublath ist einer der vielseitigsten und meistbeschäftigten Pianisten und Organisten Europas. Er tourte weltweit mit Bands unterschiedlichster Stile, die von Modern-Jazz über Gospel, Funk und Afrobeat bis hin zu lateinamerikanischen Rhythmen reichen. Er lebte neun Jahre als freischaffender Musiker in New York City, entwickelt immer neue, spannende Projekte und veröffentlichte bisher zehn Alben mit Eigenkompositionen. Der mehrfach preisgekrönte Schlagzeuger Matthias Gmelin ist wegen seines einfühlsamen, geschmackvollen Spiels einer der gefragtesten Drummer der Szene. Er spielte mit Bireli Lagrene, Ack van Rooyen, Johannes Enders oder Judy Niemack. Andreas Kurz studierte Kontrabass in München an der Hochschule für Musik und Theater sowie am Richard Strauss Konservatorium und spielte mit Größen wie Benny Golson, Karl Ratzer, Paul Kuhn, Jamie Cullum und Rebekka Bakken.

Nach dem konzertanten Opener ist die Bühne wie immer für Einsteiger offen, dann wird unter der Leitung Bublaths gejammt. Die Turmstube samt Küche öffnet um 18.30 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. "Open Stage" heißt es dann von etwa 21.30 Uhr an. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstler werden erbeten.