Bei der Reihe "Jazz in der Schranne" ist an diesem Donnerstag, 17. Januar, das Johannes-Ochsenbauer-Trio zu Gast. Harmonik, Individualität sowie Traditionsbezug sind laut Lexikon die Kennzeichen des Jazz - und genau diese Eigenschaften beschreiben die Musik des Trios treffend. Das mit Tizian Jost (Piano), Michael Keul (Schlagzeug) und dem Bandleader Johannes Ochsenbauer (Kontrabass) hochkarätig besetzte Ensemble widmet sich dem Straight-Ahead-Jazz in all seinen Facetten. "Mainstream-Jazz von solcher Souveränität hört man nicht mehr oft in Europa", urteilte Journalist Hans-Jürgen Schaal. Die Veranstaltung im Café Schranne in Wasserburg, beginnt um 20 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an. Der Eintritt kostet 15 Euro.