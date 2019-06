24. Juni 2019, 21:31 Uhr Jazz-Session Very british im Turm

Eine Zeitreise in eine Welt, die man sonst nur aus dem Kino kennt, bietet die Reihe Jazz im Turm am Donnerstag, 27. Juni: Zu Gast ist die britische Sängerin Tricia Leonard mit Jazz, Swing und Blues, zelebriert mit viel Leidenschaft, Stil und Nonchalance. Zu hören gibt es zeitlose Songs und Melodien - auf ganz eigene Art interpretiert: Witz und Ironie entfalten sich auf höchst charmante Weise mit "a little bit of soul" und einer Prise schwarzem englischem Humor. Tricia Leonard eröffnet den Jam-Session-Abend im Juni mit John Brunton an der Gitarre, mit Peter Bockius am Kontrabass und Sunk Pöschl am Schlagzeug. Nach dem Opener-Set ist die Bühne für ambitionierte Einsteiger offen. Los geht's um 20 Uhr, Einlass und Bewirtung starten um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musiker werden erwartet. Eine Onlinereservierung unter www.ticket-regional.de ist zu empfehlen.