Zum fünften Geburtstag der Café-Bar Herzog in Zorneding darf man sich auf spannende Streifzüge durch Folk, Jazz, Latin, Pop, auf alpenländisch anmutende Klänge und einen innovativen Instrumentenmix samt bayerischer Lyrik freuen. Denn zu Gast sind am Samstag, 15. Dezember, die Südsaitn - Eva Fenninger und Jo Miska aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Die beiden schlagen trotz ihrer grundverschiedenen musikalischen Herkunft eine harmonische Klangbrücke zwischen Dahoam und der großen, weiten Welt. Fenninger spielt Harfe, Hackbrett und singt, ihre Ausbildung an der Berufsfachschule für Musik in Altötting hat sie durch ein Studium am Mozarteum ergänzt. Gitarrist Miska hat sich nach Rock und Jazz mit brasilianischer Musik auseinandergesetzt, beschäftigt sich mit Open Guitar Tunings und hat die faszinierende Klangwelt der Handpan für sich entdeckt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an, der Eintritt ist frei. Der Hut geht rum.