26. Mai 2019, 23:04 Uhr Jazz mit Sitar Tiefe und Herz

"Eastend" erweitern in der Glonner Schrottgalerie den musikalischen Horizont der Zuhörer - leider sind es nur sehr wenige

Von Ulrich Pfaffenberger, Glonn

Es war nicht das erste Mal, dass die musikalischen Gäste in der Glonner Schrottgalerie sich einem handverlesenen Publikum gegenübersahen. Aber dieser Freitagabend war schon karg. Mit allem Wohlwollen kann man von Zuhörerzahlen "im niedrigen zweistelligen Bereich" berichten, wobei das Wohlwollen den Zuschauern gilt, nicht ihrer Menge. Gastgeber Hanno Größl war zwar wegen der Musik, die er gerade gehört hatte, nach dem Konzert die gute Laune nicht zu verderben. Aber etwas ratlos sah er schon drein ob des geringen Zuspruchs. "Ich habe das Gefühl, die Leute trauen sich nicht mehr, auch einmal etwas auszuprobieren", sagte der selbst sehr experimentierfreudige Steinbildhauer beim Auskehren. Wobei er nicht der einzige Veranstalter ist, der mit Lücken in den Reihen zu kämpfen hat, weil das Publikum sich lieber auf etwas Bewährtes einlässt (Kartoffelsalat und Fleischpflanzl am Buffet) als auf etwas Ungewohntes (Vitello Tonnato mit den komischen grünen Dingern obendrauf).

Mit "Eastend" stand am Freitagabend eine Gruppierung auf der Bühne, von der es keine "Ach klar, die"-Videos und -Ohrwürmer gibt, sondern die ihr Publikum fast ausschließlich live ziehen. Also wie geschaffen für das intime Beieinander in der Schrottgalerie. Die ungewöhnliche Kombination Sitar, Schlagzeug/Keyboard und Gesang mag das ihre dazu beigetragen haben, die Wagnisscheuen in ihrem Zögern zu bekräftigen. Vorurteile sitzen bekanntlich tief: Sitar - ist das nicht dieses Zupf-Dings aus den 70ern, mit dem sich die Haschbrüder ins Delirium gedudelt haben? "Na, heit ned. Gemma in Biergarten."

Welches Unrecht und welche Ignoranz einem Könner wie Klaus Falschlunger gegenüber, den man schon oft und gern in Glonn gehört hat - mit genau diesem Instrument, das für Jazzmelodien wie geschaffen ist und einen charakteristischen Klang beisteuert, der sich mit nichts sonst erzeugen lässt. Weil der Tiroler dieses Instrument beherrscht wie nur wenige andere, die damit in Europa auf Konzertreise gehen, also eine günstige Gelegenheit, den musikalischen Horizont zu erweitern. Zumal er ja nicht allein da war, sondern sich zusammenfügte mit dem Rhythmuskünstler Christian Unsinn an den Drums und den Tasten sowie der fabulösen Sängerin Heidi Erler. Die Schwingungen ihrer Stimmbänder und der Sitar-Saiten verbündeten sich zu einem ebenso dichten wie federleichten Geflecht, das jeder Schwerkraft und jedem Schwermut widersteht.

"Morning Tide" hat das Trio sein Programm genannt, dem eine Übersetzung mit "Gezeiten zum Sonnenaufgang" vielleicht am nächsten kommt, das Auftauchen und Ausbreiten des Lichts in den Tag hinein. An einen Morgen auf der Serles habe er gedacht, erzählt Falschlunger über das Stück "First Light", jenem markanten Gipfel im Stubai, von dem aus der Blick genau hineinfällt ins Inntal. Archaisch sei das anzusehen, wenn die Sonne über Horizont und Gipfel heraufkommt und der feine Dunst im Tal die Wunden der Zivilisation ausradiert, aber den Fluss leuchten und die Lebensfreude fliegen lässt. Eine Vorstellung, der nicht nur Tiroler folgen können - das ganze Ensemble ist dort daheim - sondern jeder, der sich traut, nicht bis zum Sonnenuntergang zu warten, um sich erleuchten zu lassen.

Ein anderer Song an diesem Abend ist von Nelson Mandela inspiriert - genauer: von einem Gedicht von Marianne Williamson - das dieser in seiner Antrittsrede als Präsident 1994 vortrug. Es handelt von den Sorgen über unseren Platz in der Welt und von der Suche nach der Seele in unserem Tun.

Lieder dieser Art lassen sich schlecht vergleichen und gegeneinander abwägen. Aber der Eindruck vertieft sich während der fast sieben Minuten, die seine Klänge den Raum erfüllen, dass die Spiritualität der Worte durch diese Musik zusätzliche Tiefe gewinnt. So, wie Heidi Erler "Marikana" singt, holt sie die Gedanken dazu tief aus dem Inneren, um sie auf den Wellen ihrer Stimme unter die Haut der Zuhörer dringen zu lassen. Eine außergewöhnliche Kunst, weil auch jene, die sich nur an der Intensität der Melodie erfreuen wollen, genauso berührt sind.

Mit "Once upon a time" schließlich hat Falschlunger eine zeitlose Weisheit anklingen lassen, in der die Sitar sowohl die warnenden Signale sendet wie die Hoffnungsstrahlen. "If you don't remember the past you'll have to repeat it" spielt er nicht nur auf den fernöstlichen Glauben an die reinigende Reinkarnation an. Sein Moment, den Gedanken auf unsere Gegenwart zu übertragen, war ein Besuch im KZ Auschwitz am Jahrtag des deutschen Einmarsches in Österreich. Seine musikalische Weitergabe der Lehren daraus ist von philosophischer Tiefe.

Denen, die dabei waren, ging das Herz auf. Denen, die's nicht glauben wollten, sei, mit Nachdruck und ohne Annahme von Entschuldigungen, ins Stammbuch geschrieben: Ihr habt euch etwas Feines entgehen lassen.