3. Juni 2019, 22:04 Uhr Jazz in der Schranne Jammend in die Ferien

Bevor es für "Jazz in der Schranne" in die Sommerpause geht, findet am Donnerstag, 6. Juni, eine von der regionalen Musikerszene heiß ersehnte Jamsession statt. Der Abend wird von einer festen Formation um den Wasserburger Drummer Jochen Enthammer begleitet. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller musikalischer Überraschungen mit großer Bandbreite und Vielfalt freuen. Die Veranstaltung im Café Schranne, Marienplatz 2, in Wasserburg beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Gastmusiker haben selbstverständlich freien Eintritt.