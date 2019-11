Groovende, zupackende Stücke aus der Feder von Matthias Bublath, die vom Soul und Funk geprägt sind, kann man am Donnerstag, 14. November, beim "Jazz in der Schranne" hören. Denn zu Gast in dem Wasserburger Café ist an diesem Abend Bublaths Hammond B3 Band, die den funkigen und warmen Sound der Orgel in die Moderne überträgt. Eine weitere ungewöhnliche Schattierung erhält die Musik durch ein Fender-Rhodes-Piano und analogen Synthesizer. Matthias Bublath, München, trat bereits weltweit auf, lebte mehrere Jahre in New York City und konnte sich dort als einer der vielseitigsten Keyboarder der Stadt etablieren. Tim Collins, 1977 in New York geboren, lebt seit 2000 in München und gilt als einer der renommiertesten Vibraphonisten der deutschen Jazzszene. Christian Lettner ist ein österreichischer Schlagzeuger, der unter anderem zu Klaus Doldingers Formation Passport gehört. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.