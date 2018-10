5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Jazz im Pfarrsaal Jammen durchs 20. Jahrhundert

Mit Jazz durchs 20. Jahrhundert - wenn Christian Schantz und Josef Reßle sich Klavier und Kontrabass vornehmen, dann kommt auf jeden Fall Jazz dabei heraus. Ganz egal, ob sie einen Song der Pixies oder einen von David Bowie interpretieren. Da wird gejammt und improvisiert. Bei ihrer Reise durch die Popgeschichte, die sie am Freitag, 12. Oktober, im katholischen Pfarrheim, Baldestraße 18, unternehmen, spielen die beiden aus der Grafinger Jazz-Szene bekannten Musiker auch Jazzstandards und Eigenkompositionen. Organisiert wird das Konzert von Elternbeirat und Lehrerkollegium der Grund- und Mittelschule. Mit dem Gewinn aus den Einnahmen werden Schulprojekte unterstützt wie Schulsanitäter, Schülerzeitung, Schulband und die schuleigenen Schülerlotsen. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Karten gibt es bei Buch Otter am Marienplatz und an der Abendkasse.