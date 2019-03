18. März 2019, 21:38 Uhr Jazz beim Rathauskonzert Familiäre Begeisterung

Die Bläser der "Echoes of Swing": Chris Hopkins am Sax und Colin T. Dawson an der Trompete.

"Echoes of Swing" erfreuen in Grafing mit zahlreichen Höhepunkten

Von Claus Regnault, Grafing

Wie verwandelt man einen Rathaussaal in ein Wohnzimmer? Ganz einfach: Man lädt die Echoes of Swing ein, und schon wird das Publikum zur begeisterten Familie. Da hat der Kulturverein Grafing unter seinem verdienten Leiter, dem auch musisch begabten Friedhelm Haenisch, einen Treffer gelandet, indem er die in Grafing schon bekannten Echos of Swing zu einer Wiederbegegnung einlud.

Die "Echoes" kamen in ihrer bereits vertrauten Besetzung aus Bernd Lhotzky (Piano), Chris Hopkins (Altsaxofon), Colin T. Dawson (Trompete) und Oliver Mewes (Schlagzeug), eine Gruppe miteinander sehr vertrauter, wie in einem fortwährenden inneren Gespräch befindlichen Musiker. Und so konnte man erleben, was einen mehr entzückte - ihr fabelhaftes Zusammenspiel oder ihr permanenter verbal-humoriger Kontakt zu den Zuhörern. Beides machte den Abend für das zahlreich erschienene, prominent besetzte Publikum zu einem Erlebnis, familiär auch in dem allseits erzeugten Wohlgefühl.

Die Gruppe ist international besetzt, zwei Deutsche, der makellos virtuose Lothzky und der nicht minder virtuose Mewes, und dazu zwei Angelsachsen, der aus Princeton (USA) stammende Altsaxofonist, auch am Piano glänzende Chris Hopkins (auch für die Arrangements zuständig) und der Engländer Dawson an einer Trompete, die, wenn sie nicht gestopft ist, mit strahlend kräftigem Ton nach einer Bigband zu rufen scheint. Letzterer hat sich übrigens im Hinblick auf den drohenden Brexit vorsorglich eines deutschen Passes versichert.

Ihr Programm war wohltuend oldfashioned, mit Ausflügen nach Italien ("Volare"), Brasilien ("Salir a la Luz"), China ("On a slow boat through China"), zum zur Seine verpuppten Missisippi ("Ol' Man River") und in die Südsee ("Fiji"), wo Mewes knapp einer herabstürzenden Kokosnuss entging. Alle Musiker entfalteten gekonnte Improvisationen aus ihren jeweiligen Motiven, jeweils so nahe am Thema, dass es in der Erinnerung der Zuhörer blieb, und sorgten damit für abwechslungsreiche Hörerfahrungen. Höhepunkte waren viele, aber besondere in Lothskys die Zwanziger Jahre des stride-pianos in Erinnerung rufende Soli, oder im Balladenspiel von Hopkins, vor allem in "Blame it on my youth" von Nat King Cole. Und das vierhändig von Lothsky und Hopkins Swing entfaltende Klavier in "Ain't Misbehavin' ". Und natürlich zum guten Schluss die durch Coleman Hawkins unsterblich gemachte Ballade "Body and Soul".

Der große Aufreger des Abends aber war das Schlagzeugsolo von Oliver Mewes in "Ol' Man River", in welchem er die reichen Soundmöglichkeiten seines Instruments beispielhaft zum Klingen brachte mit einem überwältigenden Übergang aus der Ballade ins up Tempo. Da haben wir Zuhörer den Swing, uns ergreifend, geradezu körperlich erlebt. Was blieb dem Publikum anderes übrig, als in hemmungslosen Jubel auszubrechen, natürlich verbunden mit dem Wunsch, die Echos of Swing alsbald wieder in Grafings "Wohnzimmer" empfangen zu dürfen.