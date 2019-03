3. März 2019, 21:39 Uhr Jan-Peter Petersen im Alten Kino Norddeutsches Spitzen-Kabarett

Liebhaber von Polit-Skandalen, Affären, peinlichen Alltagssituationen und satirischen Bluthochdruckgebieten sind am Samstag, 9. März, im Alten Kino in Ebersberg sehr gut aufgehoben. Dort ist an diesem Abend ein Spezialist zu Gast: Jan-Peter Petersen, Gründer der Hamburger Kabarettbühne "Alma Hoppe", Autor und Schauspieler. Auf der Bühne ist Petersen sein ganzes Kabarettistenleben lang im Duo aufgetreten, nun präsentiert er sein erstes Solo-Programm: "Hamburger Jung - Leben zwischen Fisch und Kopf." Darin ist er der Veteran seiner eigenen Biografie und dreht als noch intakter Vertreter der Babyboomer-Generation alles durch den Reißwolf, was sich bisher einer generationsgerechten kabarettistischen Bilanz entzogen hat. Eine satirisch vorausschauende gesellschaftspolitische Rückschau über richtige Irrtümer, ideologische Spielplätze, Weltretter, Tagespolitik und Probleme und Krisen von morgen, die gestern schon da waren. Kurz: Norddeutsches Spitzen-Kabarett, erfrischend, sturmfest, wasserdicht. Karten gibt es unter www.kultur-in-ebersberg.de, (08092) 255 92 05 oder in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, der Einlass um 19.30 Uhr.