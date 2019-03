29. März 2019, 21:57 Uhr Jahrzehntelanges Engagement "Man wird immer an der Gegenwart gemessen"

Anton Richter sitzt seit mehr als 45 Jahren für die SPD im Markt Schwabener Gemeinderat

Interview von Andreas Junkmann , Markt Schwaben

Seit 50 Jahren Sozialdemokrat, seit 1972 im Gemeinderat von Markt Schwaben: Anton Richter, 77, ist ein echtes Urgestein in der Kommunalpolitik. Im Interview spricht der Kreisvorsitzende der Ebersberger Arbeiterwohlfahrt darüber, wie er zur Politik gekommen ist und wo er Nachholbedarf in seiner Partei sieht.

SZ: Sie sind seit 1972 im Gemeinderat. Wie sehr spielt denn da die Parteizugehörigkeit noch eine Rolle?

Anton Richter: Wenn man Rat ist, dann ist man Rat und nicht Parteimitglied. Natürlich kann man das noch zusätzlich sein. Das ist ja beim Bürgermeister das gleiche. Der ist auch für alle da und vertritt nicht nur eine Partei. Aber natürlich ist es schon so, dass man in so einem Gremium eine gewisse Meinung hat. Also ich werde nicht, um es jetzt mal extrem zu sagen, als SPD-Mitglied die Werte der AfD vertreten.

Welche Werte muss stattdessen ein Sozialdemokrat in die Kommunalpolitik einfließen lassen?

Natürlich muss man in erster Linie sozial sein, denn das gute Zusammenleben der Menschen ist das Wichtigste. Sonst funktioniert unsere Gesellschaft nicht und es gibt Mord und Totschlag. Die Basis davon ist eben die Kommunalpolitik. Und da macht es dann schon einen Unterschied, ob man einen Kindergarten baut oder eben nicht. Und ob man diesen dann auch so betreibt, dass die Leute die Plätze auch bezahlen können.

Markt Schwaben war für die SPD eigentlich schon immer ein ganz gutes Pflaster. Fällt einem die Arbeit als Sozialdemokrat hier leichter als anderswo?

Nein, ich könnte nicht sagen, dass man es deswegen leichter hat. Die Zeiten, in denen die SPD stark war, sind ja längst vorbei. Es ist wie immer im Leben. Man kann noch so positive Sachen gemacht haben, aber sobald etwas gemacht ist, ist es Vergangenheit. Man wird immer an der Gegenwart gemessen. Und das ist ja auch richtig so. Man kann ja nicht ewig davon zehren, was früher einmal war.

Wie beurteilen Sie den Einfluss der SPD auf die Ortsentwicklung von Markt Schwaben?

Das ist schwer zu sagen, weil ich ja nicht weiß wie es sein würde, wenn wir nicht im Gemeinderat wären. Es ist sicherlich nicht so, dass ich als Gemeinderat oder die Fraktion im Allgemeinen besonders hervorsticht. Man versucht einfach immer, das Bestmögliche für den Ort zu erreichen. Und das funktioniert häufig nur gemeinsam.

Sie sind jetzt seit 50 Jahren Parteimitglied. Warum haben Sie sich damals für die SPD entschieden?

Ich hatte zwei kleine Kinder und war auf der Suche nach einem Kindergartenplatz. Es gab zu der Zeit nur einen katholischen Kindergarten, ich wollte aber einen überkonfessionellen. Zusammen mit ein paar anderen Eltern haben wir dann einen Antrag an den Gemeinderat gestellt, der aber abgelehnt wurde. Das Problem war also nur dadurch zu lösen, dass ich mich auch selber politisch betätige.

Und da kam nur die SPD in Frage?

Eigentlich war ich von meiner Erziehung her eher auf CSU geprägt. Aber da konnte ich ja nicht hingehen, weil die waren die größten Gegner von so einem Vorhaben. Dann hätte es noch die Freien Wähler gegeben, die sich zur der Zeit gerade erst gegründet haben. Ich hab mich aber für die SPD entschieden.

Wie sehr blutet Ihnen als langjähriges Mitglied das Herz beim Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse, auch auf Bundesebene?

Das kommt für mich nicht sonderlich überraschend. An der Bundespartei habe ich sehr viel zu bemängeln.

Was stört Sie am meisten?

Dass sie zum Beispiel gemeinsam mit der CDU die Energiewende dermaßen an die Wand gefahren hat. Da werden unzählige Konferenzen gemacht und es ändert sich nichts. Und das wird es auch nicht, solange sich die Leute nicht ändern. Es wird zwar viel geredet, aber es passiert nichts.

Was macht Ihnen denn Hoffnung für die Zukunft der SPD?

Wenn die Leute zur Wahl gehen, dann interessieren sie sich dafür, was eine Partei in der Gegenwart und vor allem in der Zukunft macht. Da kann man sich nicht darauf ausruhen, was man früher alles geleistet hat. In der Politik gibt es keine Dankbarkeit. Ich bin überzeugt, die Leute würden darauf fliegen, wenn mal jemand sagen würde, wir denken an die Zukunft der Menschen und nicht nur an Globalisierung und Wachstum.