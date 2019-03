17. März 2019, 22:12 Uhr Jahreshauptversammlung des Ortsverbands Ein erstes Säbelrasseln

Die Grafinger CSU bestätigt ihren Vorsitzenden Florian Wieser im Amt und will mit dem klaren Ziel in die Kommunalwahl 2020 gehen, Angelika Obermayr (Grüne) als Bürgermeisterin abzulösen

Von Thorsten Rienth

Grafing - Zum echten Kommunalwahlkampfauftakt ist es noch ein paar Monate hin. Aber ein klares Ziel hat sich die Grafinger CSU schon einmal gesteckt. Es lautet: Angelika Obermayr (Grüne) als Bürgermeisterin abzulösen. "Viele Grafinger sind unzufrieden mit der Spitze im Grafinger Rathaus", klagte Vorsitzender Florian Wieser bei der Jahreshauptversammlung seines Ortsverbands am Freitagabend im Grafinger Kastenwirt. "Als lokalpolitisch treibende Kraft ist der Wechsel unser klarer Anspruch."

Es würden keine entscheidenden politischen Prioritäten gesetzt. Mit der Entwicklung der Stadt ginge es zu langsam voran. "Und gleichzeitig hat sich die Verschuldung der Stadt in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht", umriss Wieser die Kritik seines Ortsverbands. "Es muss dringend gegengesteuert werden, damit den nachfolgenden Generationen nicht gänzlich der Handlungsspielraum entzogen wird für Investitionen in die Zukunft."

Die CSU werde deshalb eine "hervorragend qualifizierte Kandidatin oder Kandidaten präsentieren", der eine andere Richtung einschlage. Noch vor Beginn der Sommerferien solle es soweit sein. Dann werde die Vorstandschaft einen Empfehlungsbeschluss fassen. "Auch im neuen Stadtrat wollen wir eine stärkere Präsenz erreichen." Aktuell stellen die Christsozialen acht von 24 Stadträten. Zur absoluten Mehrheit, wie sie die CSU in Grafing lange gewohnt war, fehlen - abhängig vom Ergebnis der Bürgermeisterwahl - noch vier oder fünf Mandate.

Der Umgang mit dem seit Jahren geplanten Kinderhaus in der Forellenstraße steht Wieser zufolge beispielhaft für all das, was in Grafing falsch laufe. "Im Jahr 2013 war das Thema zum ersten Mal im Bauausschuss", sagte Wieser. "Fakt ist, dass wir heute das Jahr 2019 schreiben und es noch immer nicht mehr als eine Vorplanung gibt." Frühestens in zwei oder drei Jahren könnten die ersten Kinder in die Kita. Das sei Jahre zu spät, kritisierte Wieser. "Denn schon in diesem Herbst fehlen zusammen ungefähr 70 Hort- und Kindergartenplätze."

Die schleppende Herangehensweise führe zu enormen Ausgaben für Not- oder Zwischenlösungen. "Für 300 000 Euro hat die Stadt das Haseitl-Haus am Dobel gekauft. Für über eine Million Euro baut sie es jetzt zur Kita um", erklärte Wieser. Der Umbau des alten Elkofener Schulhauses zu einem weiteren Kindergarten koste über eine Million Euro. Und selbst dieses Projekt verzögere sich nun wieder. "Das kann dazu führen, dass weitere Notlösungen angegangen werden müssen, wie das Aufstellen von teuren Containern."

Vorangehen würden dagegen jene Projekte, bei denen die CSU hinterher sei. Etwa die neuen Tempo-30-Zonen in der Grafinger Rotter Straße sowie in der Straußdorfer Ortsmitte. In beiden Fällen habe es geheißen: "Nicht möglich!"

Das Engagement des Landtagsabgeordneten Thomas Huber sowie von Landrat Robert Niedergesäß hätte die Geschwindigkeitsbegrenzung schließlich in der Rotter Straße ermöglicht. Die Klage des CSU-Kreisrats Martin Lechner die "Tempo 30" auf Höhe der Straußdorfer Kirche. "Das ist nicht der Verdienst der Bürgermeisterin, die sich das auf die Fahnen schreibt!"

Wieser nutzte die Gelegenheit, um seinen Ortsverband in puncto Öxinger Platz zu verteidigen. Die CSU würde den Platz gerne nach den sogenannten Lechner-Plänen umbauen. Dies rief Kritik hervor, da der Platz gerade erst - und auch mit den Stimmender CSU-Fraktion - für knapp 750 000 Euro errichtet wurde. Wegen der in Aussicht gestellten 500 000-Euro Großspende Franz Lechners könnten die Pläne "ohne zusätzliche Steuergelder" umgesetzt werden, betonte Wieser nun. Das Grafinger Bauamt hatte die Umbaukosten zuletzt auf etwa 670 000 Euro beziffert und auf drohende Rückzahlungen der Städtebauförderung verwiesen.

Auch Wieser selbst war im Kastenwirt Thema, und zwar bei der turnusgemäßen Vorstandswahl. Mit einem passablen 96,5-Prozent-Ergebnis bestätigten ihn die Grafinger CSU-Mitglieder für zwei weitere Jahre auf dem Posten des Vorsitzenden.

Sepp Carpus, Josef Grünwald und Michele Ludewig (neu) wählten die Mitglieder zu Wiesers Stellvertretern. Beisitzer sind Sabine Bonori, Anton Gaßner, Angela Imhoff (neu), Martin Oswald (neu), Stephanie Putz (neu), Dominic Quinlan (neu), Christoph Sauter, Johann Tristl sowie Björn Szymaniak. Schatzmeister ist Maximilian Freiherr von Seckendorff (neu), Irmgard Huber ist Schriftführerin.