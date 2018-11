5. November 2018, 22:14 Uhr 200 Jahre Parsdorf Jubiläumsausstellung wird nochmals gezeigt

Vor 200 Jahren wurde Parsdorf gegründet. Anlässlich dieses großen Geburtstages war im Juni 2018 eine Ausstellung im Lichthof des Rathauses der Gemeinde Vaterstetten zu sehen, die allerdings nur zehn Tage lang zu besuchen war. Da das Interesse an der Ausstellung groß war und es viele Nachfragen von Seiten der Bevölkerung gab, kann diese Ausstellung nun noch einmal in den Räumen der VHS in der Baldhamer Straße 39 besucht werden. Gezeigt wird die Schau vom 6. November bis zum 17. Dezember, jeweils Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 19 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Wie sah Parsdorf vor 200 Jahren aus, wie ging es der Bevölkerung in dieser Zeit, wo traf sich der Gemeindeausschuss, wer war Bürgermeister und warum hieß die Gemeinde Parsdorf und nicht Vaterstetten? Das sind die Fragen, die durch die Ausstellung beantwortet werden sollen. Da es wenig Bildmaterial aus dieser Zeit gibt, muss in dieser Ausstellung viel gelesen werden. Aber es wurde auch versucht, mit den im Archiv befindlichen Fotos ein Bild der Gemeinde im 19. Jahrhundert entstehen zu lassen, teilen die Veranstalter mit.