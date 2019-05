7. Mai 2019, 22:15 Uhr 175 Jahre Glonner Musi Blasmusik ohne Ende

175 Jahre Blasmusik in der Marktgemeinde: Die Glonner Musi feiert nun Geburtstag, und zwar mit einem viertägigen Fest im Weiler Ursprung. Los geht's am Freitag, 10. Mai, um 19.30 Uhr mit einem Weinfest, dazu spielen die Stoabuckl Musi und die Kapelle So&So auf. Eine "Nacht der Musik" steht am Samstag, 11. Mai, auf dem Programm, dieses Festkonzert ist allerdings bereits ausverkauft. Sehr herzlich willkommen sind Besucher indes am Sonntag, 12. Mai. Dieser beginnt um 8 Uhr mit einem Empfang der Vereine, um 10.30 Uhr folgt ein Festgottesdienst, von 12 Uhr an spielen etwa ein Dutzend Kapellen aus Glonn und Umgebung. Zu Ende gehen die Feierlichkeiten zum Jubiläum am Montag, 13. Mai, mit der Bairer Musi und Kesselfleisch. Beginn ist hier um 19 Uhr.