21. Januar 2019, 21:58 Uhr Italienische Eigenkompositionen Ein Hauch von Urlaub

"Amore, Canzoni, Musica": Wenn ein Konzert aus diesen Zutaten gemischt wird, kann kaum etwas schiefgehen. Der Pianist Bruno Renzi aus Reitmehring und die Sängerin Gracia Satler aus Marzling präsentieren italienische Eigenkompositionen, wunderschöne Balladen und schönste Jazzklassiker. Mit Wärme und Feingefühl in der Stimme und musikalischer Leichtigkeit an den Tasten begleitet und verzaubert das Duo seit vielen Jahren sein Publikum. Nun bringen Satler und Renzi mal wieder südlich-romantisches Flair nach Ebersberg: Am Freitag, 25. Januar, spielt das Duo in der Zimtblüte im Klosterbauhof, auf dem Programm stehen Jazz, Folk und italienische Musik. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, für die Musiker kreist der Hut. Reservieren kann man per Mail an reservierung@cafe-zimtbluete.de oder unter (08092) 863 32 57.