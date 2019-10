Die Bauarbeiten für das Breitbandnetz der Firma Deutsche Glasfaser in Forstinning beginnen in Kürze, zuvor möchte das Unternehmen alle Einwohner zu einem Bau-Informationsabend einladen. Dieser findet am Donnerstag, 10. Oktober im Rupert Mayer Haus in der Graf-Sempt-Straße 4 statt und beginnt um 19 Uhr. Die Besucher erhalten Informationen zu den einzelnen Bauphasen, zu Fragen rund um den Bau vor den Häusern sowie zur Installation der Endgeräte.

Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann sich von Freitag, 11. Oktober, an im neu eröffneten Baubüro von Deutsche Glasfaser in Forstern, Hauptstraße 35, informieren. Dieses hat immer freitags von 12 bis 14 sowie 15 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zum Bau gibt es auch unter der kostenlosen Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter (02861) 890 60 940, montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. Informationen über Deutsche Glasfaser und deren Produkte sind zudem unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.