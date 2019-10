Im Landkreis Ebersberg gibt es vier Rettungswachen: Die in Vaterstetten, Markt Schwaben und Ebersberg sind ständig besetzt, der Stellplatz in Grafing von neun bis 23 Uhr. Um die Infrastruktur zu verbessern, ist jetzt, auf Drängen des FDP-Ortsverbands Glonn, ein von 8 bis 22 Uhr besetzter Rettungsstützpunkt in Glonn eingerichtet worden. Bei der Interimsvergabe, die vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Erding beauftragt wurde, fiel die Wahl allerdings auf den Mitbewerber "MKT Krankentransporte Schmitt/Obermaier" mit Sitz in München - und nicht auf das Rote Kreuz, das sich seit Jahren in Glonn engagiert. Sprich: Vorerst übernimmt diese Aufgabe nicht das Rote Kreuz aus Glonn sondern MKT aus München.

Entsprechend unterschiedlich fallen die Reaktionen aus. "Wir sind sehr froh, dass die interimsweise Etablierung eines neuen Standortes mit einer täglichen Vorhaltung von 8 bis 22 Uhr so kurzfristig erreicht werden konnte", äußert sich der ZRF schriftlich dazu. "Es ist ein großes Bedauern, dass wir die Vergabe nicht bekommen haben", kommentiert hingegen Elisabeth Seibl-Kinzlmaier, Kreisgeschäftsführerin vom Bayerischen Roten Kreuz Ebersberg, diese Entscheidung des ZRF.

Hintergrund von all dem: Die Notfallrettung im südlichen Landkreis dauert zu lange. Innerhalb von zwölf Minuten sollen Rettungsdienste am Unfallort sein. Diese Frist konnte in der Vergangenheit häufig nicht eingehalten werden. Das ist nichts Neues: Ein Anfang 2017 vorgestelltes Gutachten hat das bereits belegt.

"Grundsätzlich ist ja Wettbewerb gut", so der Bairer FDP-Kreisrat Alexander Müller, "aber wenn vor Ort seit Jahrzehnten eine Rotkreuzgruppe existiert, die sich gerade extra auf die Übernahme des Rettungsdienststellplatzes vorbereitet, dann ist die Entscheidung schwer nachvollziehbar." So empfindet das auch Seibl-Kinzlmaier: "Das ist besonders bitter, weil wir seit vielen Jahren Jugendgruppen, eine Wasserwacht und Bereitschaftsdienst in Glonn haben." Seit 1988 gebe es hier First Responder - die ersten des Landkreises. Seibl-Kinzlmaier ist "schon enttäuscht", als guter Verlierer akzeptiere sie diese Entscheidung aber, im Interesse der Bevölkerung. Sie wollen sich nach wie vor "verlässlich und leistungsstark" im Rettungsdienst einsetzen. Quer stellen wollten sie sich nicht.

Glonns Bürgermeister Josef Oswald (CSU) zeigt sich hauptsächlich erleichtert: "Mei, ich bin sehr froh, dass wir überhaupt einen Rettungsstützpunkt bekommen haben." Er habe sehr oft mit dem ZRF Erding telefoniert und diskutiert, weil die Rettungszeiten "einfach nicht passen". Schon am ersten Tag habe es am neuen Stützpunkt mehrere Einsätze gegeben.

Nach der Interimsvergabe kommt es demnächst zur Regelausschreibung, bei der der Glonner Rettungsstützpunkt auf Dauer einem Bewerber zugeteilt wird. Hier wollen die Glonner erneut antreten. "Wir hoffen jetzt, dass unser Engagement zu einem positiven Ergebnis führt", sagt Seibl-Kinzlmaier. "Die ZRF sollte ihre Entscheidung dringend überdenken", so Kreisrat Alexander Müller weiter. Bürgermeister Oswald erklärt: "Mal schauen, was dabei rauskommt."