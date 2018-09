4. September 2018, 22:03 Uhr Interesse am Auszählen Engagement an der Wahlurne

Schon jetzt haben viele Gemeinden ausreichend Helfer

Von AMELIE hörger, Ebersberg

"Wir sind sehr stolz auf die Bürger", sagt Melanie Riedmann von der Gemeinde Zorneding über das Engagement im Ort. Denn bereits jetzt konnten genug Wahlhelfer für die anstehenden Land- und Bezirkstagswahlen gefunden werden. Ähnliche Euphorie schlägt einem aus anderen Gemeinden des Landkreises entgegen. Auch in Ebersberg und Vaterstetten seien alle notwendigen Stellen besetzt. Es würden keine weiteren Freiwilligen gesucht, heißt es aus den Rathäusern.

Bis vor kurzem war auf einigen Gemeindewebsites noch ein dringlicher Aufruf zu lesen: "Wahlhelfer gesucht!" Auch Vaterstetten warb um Mitarbeit am Wahlsonntag, online und im Gemeindeblatt wurde um Hilfe gebeten, so Florian Huhndt vom Vaterstettener Ordnungsamt. Die Mühen haben anscheinend Früchte getragen, alle 210 Posten könnten zugeteilt werden. Neben einem aktiven Helferstamm zählen auch viele Bürger diesen Oktober das erste Mal Stimmen aus. Zufrieden ist Huhndt vor allem mit der Unterstützung junger Vaterstettener. Hier "zeigt sich das politische Interesse in der Jugend", sagt er, denn gerade Jungwählern werde oftmals ein gewisses Desinteresse vorgeworfen.

Auch Riedmann aus Zorneding teilt die Freude ihres Kollegen über die jungen Engagierten. Viele Stammhelfer würden ihren Nachwuchs einfach mitziehen. Kein Wunder also, dass auch in Zorneding bereits alle 112 Helfer gefunden sind. Als Entschädigung bekommen sie, ebenso wie in Vaterstetten und Ebersberg, 50 Euro Erfrischungsgeld. Am Wahlabend werden die Zornedinger dann in acht Wahllokalen in sechs Briefwahlbezirken beschäftigt sein.

Schon seit Jahren steigt in Zorneding wie in vielen anderen Gemeinden die Zahl der Briefwähler. Huhndt und sein Team haben dieses Jahr alleine 6000 Briefwahlunterlagen bestellt, um dem Ansturm der Vaterstettener gewachsen zu sein. Auch Erik Ipsen, Hauptamtsleiter im Rathaus Ebersberg, musste die Zahl der Briefwahlbezirke aufstocken. Vor der Bundestagswahl 2017 waren es nur vier, nun gibt es ebenso wie in Zorneding sechs.

Um den Bedarf an Wahlhelfern zu decken, fragt Ipsen auch in anderen Ämtern oder bei Parteien nach. Denn nicht nur die Kollegen aus dem Rathaus helfen beim Auszählen, auch in anderen Behörden finden sich immer wieder Freiwillige, die Hilfe anbieten würden, so Ipsen. Dass schon jetzt alle Posten besetzt sind, schreibt er vor allem der rechtzeitigen Planung zu. "Wir haben diesmal früher angefangen", sagt er. Schon Ende Juni sei man fertig gewesen. Immer mal wieder seien neue Helfer mit dabei, zirka ein Fünftel aller Beteiligten, so seine Schätzung. Auch heuer haben sich einige freiwillig gemeldet, und das ganz ohne öffentlichen Aufruf, so der Ebersberger Hauptamtsleiter. Grund zur Sorge habe er dieses Jahr entsprechend keinen: "Das müsste ganz entspannt laufen."

Auch in Vaterstetten und Zorneding zeigt man sich gelassen. Absagen musste Huhndt bis jetzt niemandem. Es ist erst sein zweites Jahr in dem er operativ an einer Wahl beteiligt ist, dennoch weiß er, wie stressig ein Wahltag werden kann. Kurzfristige Krankmeldungen kämen auch bei Wahlhelfern vor, so sei es zumindest bei der Bundestagswahl gewesen. Dann müsse er eben das "Zaubern anfangen", erklärt er und lacht.