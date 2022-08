Angelina Doll, 23, im Fahrerhaus ihres 16-Tonners. Wenn sie auf der Baustelle vorfährt, drehen die Männer die Köpfe. Aber das muss ja nicht so bleiben, findet sie. Es sollten mehr Frauen sich trauen, ungewöhnliche Berufe zu ergreifen.

Angelina Doll wollte Medizin studieren. Stattdessen fährt sie Kieslaster - und liebt ihren Job. Auf Instagram ermutigt die 23-Jährige andere, sich in Männerberufe zu wagen. Was treibt sie an? Eine Fahrt mit "Angie auf Achse".