23. Mai 2019, 22:02 Uhr Insassen im Krankenhaus Schwerer Verkehrsunfall

Auto überschlägt sich zwischen Buch und Moosach

Spektakuläre Szenen mit einem halbwegs glücklichen Ende haben sich am Mittwochabend zwischen Buch und Moosach abgespielt. Auf der Kreisstraße EBE12 ist gegen 22 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein Autofahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in das Bankett und schleuderte anschließend mit seinem Wagen unkontrolliert über die Fahrbahn. Schließlich wurde das Fahrzeug durch die angrenzende Böschung in die Luft gehoben, und prallte mit dem Dach voraus in einer Höhe von über zwei Meter an einen massiven Baum. Das Fahrzeug fiel zurück und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Die Fahrzeuginsassen, vier Bürger aus dem Landkreis Ebersberg zwischen 16 und 19 Jahren, konnten sich nach Polizeiangaben mit Hilfe von Ersthelfern selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Sie wurdenvon Einsatzkräften des Roten Kreuzes in umliegende Krankenhäuser gebracht, die junge Beifahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rosenheim geflogen werden. Die Bergungsarbeiten des Wracks und die Reinigungsarbeiten zogen sich trotz eines enormen Kräfteaufwands der freiwilligen Feuerwehren bis in die Morgenstunden hin.